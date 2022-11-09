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台南運河變電所裸露易受雷擊跳電 台電改建室內化

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南運河變電所尚未改建前，設備裸露，容易受雷擊跳電或動物破壞。記者鄭維真／翻攝
台南運河變電所尚未改建前，設備裸露，容易受雷擊跳電或動物破壞。記者鄭維真／翻攝

台南運河變電所多年來因設備裸露，容易受雷擊跳電或動物破壞，困擾居民許久，經過1年多的改建，該變電所設備終於室內化，減少意外發生。台電指出，運河旁3支電塔未來也會配合臨安橋改為地下化，安全又美觀。

民進黨立委林俊憲今邀集台電及安平地區市民參加運河變電所改建完成說明會，林俊憲表示，過去該變電所設備裸露，下雨雷擊容易跳電，禽鳥撞到壞掉，莫名其妙就會發生意外，附近居民都認為非常危險，稱為嫌惡設施，許多人都反映要處理，所以他在2019年向中央爭取經費，要求台電要改善。

林俊憲說，之前健康變電所也是裸露危險，安平工業區有時會跳電，後來他也協助爭取經費請台電改建該變電所，現在將變電所蓋在室內，比較安全。

平安里長蔡陳阿麗說，附近曾有居民看見運河變電所裸露的電線產生火花，擔心發生意外，因此一直希望能改善。

台電表示，由於安平有很多重要機關、觀光產業發達，所以改建運河變電所一直是努力目標，此次線路改建費用約2億元，2019年6月開工，今年9月完工，外觀更整齊，並提高供電穩定度。另外，運河旁有3支電塔，未來也會配合臨安橋改建下地。

台南運河變電所經過1年多的改建，設備室內化，減少意外發生。記者鄭維真／翻攝
台南運河變電所經過1年多的改建，設備室內化，減少意外發生。記者鄭維真／翻攝
民進黨立委林俊憲今邀集台電及安平地區市民參加運河變電所改建完成說明會。記者鄭維真／攝影
民進黨立委林俊憲今邀集台電及安平地區市民參加運河變電所改建完成說明會。記者鄭維真／攝影

台電 林俊憲

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