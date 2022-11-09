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嘉科園區環評初審未過關 王育敏、藍營議員批農工大縣都在騙

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義科學園區開發環評初審未過關，縣長候選人王育敏（左二）上午與議會國民黨團李國勝、詹琬蓁、王啟澧、蔡信典、林于玲開記者會，質疑民進黨從蘇貞昌到翁章梁，上下聯手一起炒短線，農工大縣都在騙。記者魯永明／攝影
嘉義科學園區開發環評初審未過關，縣長候選人王育敏（左二）上午與議會國民黨團李國勝、詹琬蓁、王啟澧、蔡信典、林于玲開記者會，質疑民進黨從蘇貞昌到翁章梁，上下聯手一起炒短線，農工大縣都在騙。記者魯永明／攝影

嘉義科學園區開發環評初審未過關，委員對空汙、放流水、廢棄物等有疑義，縣長候選人王育敏上午與議會國民黨團李國勝、詹琬蓁、王啟澧、蔡信典、林于玲，開記者會，質疑民進黨從蘇貞昌到翁章梁，上下聯手一起炒短線，農工大縣都在騙。

王育敏批評民進黨政府面對執政嘉縣發展停滯，以為隨便圈地蓋科園區就可敷衍了事，還取巧快速闖關，現在被環評委員發現跳票，炒短線作為缺乏完整規畫配套，從中央到地方聯手欺騙鄉親。

王育敏說，嘉科園區4月成立籌備辦公室，行政院、縣府宣稱年底通過環評，開始招商，園區僅88公頃，是少見小面積園區，環評法規定，面積百公頃須進入第二階段環評，民進黨政府規畫面積剛好不需二階環評？環評法規，開發單位得以書面自願二階環評，無二階環評，顯見科園區規畫「政治考量」，規避環評快速闖關，現在初審就被打槍，顯見民進黨急就章。

王育敏說，園區預定地附近很多精緻農業，流水排放會造成地下水鹽化，影響溪流生態；未規畫自有廢棄物處理；台電同意供電，但電力供給有限，經濟部長王美花去年提園區有枯水期用水困難問題，環評委員提流水排放將衝擊農民，開發單位未針對放流水導電度、重金屬含量，提合理承諾值，將導致農民土地用水，比現在汙染風險高，甚至有食安疑慮。李國勝說，民進黨不斷大內宣未來建設，結果只是房價土地價格升高，有炒作土地嫌疑。

主導開發的南科管理局說，行政院1月3日同意推動嘉科園區，正辦理非都計開發計畫、環評等規畫程序，嘉科園區如期推動，環評依正常程序審查，園區規畫空汙採1.2倍全額抵減、提升用水回收率、使用再生水、使用再生能源、廢棄物資源化等，都參考最近發展趨勢，另辦理健康風險評估，結果屬低風險，7日專案小組初審會議審查，將參照委員建議強化修正環評說明書，11月底送環保署再審。

嘉義科學園區開發環評初審未過關，縣長候選人王育敏上午與議會國民黨團開記者會，質疑民進黨從蘇貞昌到翁章梁，上下聯手一起炒短線，農工大縣都在騙。記者魯永明／攝影
嘉義科學園區開發環評初審未過關，縣長候選人王育敏上午與議會國民黨團開記者會，質疑民進黨從蘇貞昌到翁章梁，上下聯手一起炒短線，農工大縣都在騙。記者魯永明／攝影

環評 民進黨 王育敏

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