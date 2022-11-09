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當竹藝遇上森林療癒 斗六糖廠走向低碳永續觀光路

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右六）今率縣府多名局處首長現勘斗六糖廠竹藝基地。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右六）今率縣府多名局處首長現勘斗六糖廠竹藝基地。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府推動斗六舊城整體規劃，以位在市郊的斗六糖廠為主體，結合古坑草嶺森林療癒基地，縫合新舊城資源，打造竹產業創新基地，跨局處串連商業與人文軸帶，發展低碳永續觀光據點。

縣長張麗善、斗六市長林聖爵及縣府水利處長許宏博、城鄉發展處長林長造、文化觀光處長陳璧君、建設處長李俊興等人，今至斗六糖廠現勘。林聖爵說，斗六舊城以雲林溪流域為核心，周邊還有多處歷史建築和警政建築群、雲中街與太平老街等，是斗六發展核心。

張麗善說，縣府盤整雲林溪掀蓋後的形塑工程，除景觀再造，包括改善後庄埤滯洪排水設施及興建親水公園，建置芭蕉溪上游水環境設施等消弭淹水問題，此次再擴大推廣竹藝產業，在斗六糖廠設置竹創產業基地，銜接古坑山帶森林療癒觀光。

林長造表示，草嶺石璧竹子去化方式除竹工坊創作，或用於森林療癒地景藝術建置，未來在斗六糖廠也規畫竹構學苑、竹創森公園等5大主題區，及完善周邊大崙仔排水與高林排水等設施設備，活化近16公頃面積打造親竹產業文資場域。

長年致力規廣竹藝的雲林故事館館長唐麗芳說，一根竹子承受力可達15公噸，耐用程度不遜木頭，「以竹代木」是趨勢，尤其台灣竹藝大師均在日治時期所養成，國寶級工藝傳統其實也能創新，她希望政府創辦竹藝學校，傳承技藝、培育設計人才與推廣竹藝生活文化、生態美學，還能導入太陽能等科技創新應用，賦予台灣竹藝生命力，與世界分享。

雲林縣長張麗善今現勘斗六糖廠竹藝基地。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今現勘斗六糖廠竹藝基地。記者陳苡葳／攝影
長年致力規廣竹藝的雲林故事館館長唐麗芳，今在斗六糖廠解說竹的特性，其實相當有彈性，不僅適合創作工藝品，也適合當作建築材料。記者陳苡葳／攝影
長年致力規廣竹藝的雲林故事館館長唐麗芳，今在斗六糖廠解說竹的特性，其實相當有彈性，不僅適合創作工藝品，也適合當作建築材料。記者陳苡葳／攝影
位在雲林斗六市郊的斗六糖廠，目前已有建築師率隊進駐推廣竹藝，縣府將與其合作擴大產業發展。記者陳苡葳／攝影
位在雲林斗六市郊的斗六糖廠，目前已有建築師率隊進駐推廣竹藝，縣府將與其合作擴大產業發展。記者陳苡葳／攝影

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