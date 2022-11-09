當竹藝遇上森林療癒 斗六糖廠走向低碳永續觀光路

雲林縣政府推動斗六舊城整體規劃，以位在市郊的斗六糖廠為主體，結合古坑草嶺森林療癒基地，縫合新舊城資源，打造竹產業創新基地，跨局處串連商業與人文軸帶，發展低碳永續觀光據點。

縣長張麗善、斗六市長林聖爵及縣府水利處長許宏博、城鄉發展處長林長造、文化觀光處長陳璧君、建設處長李俊興等人，今至斗六糖廠現勘。林聖爵說，斗六舊城以雲林溪流域為核心，周邊還有多處歷史建築和警政建築群、雲中街與太平老街等，是斗六發展核心。

張麗善說，縣府盤整雲林溪掀蓋後的形塑工程，除景觀再造，包括改善後庄埤滯洪排水設施及興建親水公園，建置芭蕉溪上游水環境設施等消弭淹水問題，此次再擴大推廣竹藝產業，在斗六糖廠設置竹創產業基地，銜接古坑山帶森林療癒觀光。

林長造表示，草嶺石璧竹子去化方式除竹工坊創作，或用於森林療癒地景藝術建置，未來在斗六糖廠也規畫竹構學苑、竹創森公園等5大主題區，及完善周邊大崙仔排水與高林排水等設施設備，活化近16公頃面積打造親竹產業文資場域。