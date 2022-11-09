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整治三爺溪排水 南市府發布都市計畫變更

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
經濟部水利署第6河川局辦理三爺溪、西機場排水13公里的水路拓寬及堤岸重建，南市府都發局完成都市計畫變更。圖／台南市都發局提供
經濟部水利署第6河川局辦理三爺溪、西機場排水13公里的水路拓寬及堤岸重建，南市府都發局完成都市計畫變更。圖／台南市都發局提供

台南市三爺溪排水及西機場排水既有護岸老舊，有倒塌風險，水利署第6河川局將辦理13公里的水路拓寬及堤岸重建，市府都發局配合工程，啟動都市計畫變更作業，面積為1.41公頃，已分別完成都市計畫發布實施。

南市府都發局今天表示，水利署針對三爺溪排水及西機場排水既有護老舊問題，評估相關治理工程，認為如採疏浚加高方式，恐有倒塌風險，因此重新修正「三爺溪排水系統三爺溪排水及西機場排水治理計畫」，同時依地籍圖重測，調整排水用地範圍線後，提出三爺溪排水自文賢排水出口到鯽潭橋間約13公里渠段，辦理水路拓寬及堤岸重建。

都發局長莊德樑表示，市府配合第6河川局辦理都市計畫變更作業，所涉及都市計畫區包括台南市主要計畫、東區細部計畫、仁德（文賢地區）都市計畫、以及台南都會公園特定區計畫，相關變更內容是依公告排水用地範圍，將部分農業區、乙種工業區、汙水處理廠用地、公園兼兒童遊樂場用地變更為河川區，另縱貫鐵路橫跨三爺排水部分，則是將鐵路用地變更為河川區（兼供鐵路使用），總變更計畫面積為1.41公頃。

此次都市計畫變更案發布實施的計畫書圖已刊載於市府全球資訊網首頁的「市政公告」（https://www.tainan.gov.tw/），以及市府都市發展局網站首頁的「最新公告」供公眾查閱（https://udweb.tainan.gov.tw/）。

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