在地亮點！ 南市東山林安步道修建今開工明年3月完工

台南市東山區林安森林步道修建工程今上午舉行開工典禮，將現有老舊設施汰換更新，打造「好走不累」、「親子共遊」休憩好去處，預計明年3月完工。

動土儀式上午9點舉行，黃偉哲、立委賴惠員、市府觀光旅遊局長郭貞慧、民政局長姜淋煌、東山區長呂煌男及市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰及多名里長與會，安排東山國中武藝社大鼓陣表演。

東山區長呂煌男說，位於南99線約5公里處的林安森林公園登山步道，又稱為大寮山步道，園內林木扶疏，步道蜿蜒，素有「東山後花園」美譽。登山步道制高點「插旗嶺」海拔約250公尺，山頂有座觀景平台，視野空曠可遠眺大凍山、白河、東山。

觀旅局說，林安森林公園步道滿山遍野竹林與桃花心木交錯，沿途動、植物生態豐富，桃花心木林每年3月下旬至4月綠葉轉成紅褐色後開始落葉，將地面灑滿有如一片紅褐色地毯，有如置身加拿大楓葉季。

黃偉哲表示，林安森林登山步道設施老舊損壞，經中央補助1080萬修建經費，加上市府配合款920萬元，投入2000萬元辦理步道全面健檢與沿途景觀再造，採生態工法施工，以不破壞森林原始樣貌為前提整建，以「好走不累」、「親子共遊」為步道整建目標。