在地亮點！ 南市東山林安步道修建今開工明年3月完工
台南市東山區林安森林步道修建工程今上午舉行開工典禮，將現有老舊設施汰換更新，打造「好走不累」、「親子共遊」休憩好去處，預計明年3月完工。
動土儀式上午9點舉行，黃偉哲、立委賴惠員、市府觀光旅遊局長郭貞慧、民政局長姜淋煌、東山區長呂煌男及市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰及多名里長與會，安排東山國中武藝社大鼓陣表演。
東山區長呂煌男說，位於南99線約5公里處的林安森林公園登山步道，又稱為大寮山步道，園內林木扶疏，步道蜿蜒，素有「東山後花園」美譽。登山步道制高點「插旗嶺」海拔約250公尺，山頂有座觀景平台，視野空曠可遠眺大凍山、白河、東山。
觀旅局說，林安森林公園步道滿山遍野竹林與桃花心木交錯，沿途動、植物生態豐富，桃花心木林每年3月下旬至4月綠葉轉成紅褐色後開始落葉，將地面灑滿有如一片紅褐色地毯，有如置身加拿大楓葉季。
黃偉哲表示，林安森林登山步道設施老舊損壞，經中央補助1080萬修建經費，加上市府配合款920萬元，投入2000萬元辦理步道全面健檢與沿途景觀再造，採生態工法施工，以不破壞森林原始樣貌為前提整建，以「好走不累」、「親子共遊」為步道整建目標。
他指出，為強化「台南觀光品牌」，市府亦向公路總局爭取到2.44億元經費，辦理「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」，計畫範圍涵蓋南99、南104、南104-2、南105線及市道175線等5條道路，串聯東原老街、仙公廟及175咖啡公路等重要觀光景點，以形塑在地小農特色及完善觀光路線，歡迎闔家來東山小旅行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言