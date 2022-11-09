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水上鄉長選戰鐵路高架再成議題 綠營候選人主張嘉義車站南移

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
水上鄉長選戰三腳督，綠營候選人林緗亭(左)藍營候選人陳德榮(中)候選人、新國家運動連線執行長賴芳徵(右)。記者魯永明／翻攝
水上鄉長選戰三腳督，綠營候選人林緗亭(左)藍營候選人陳德榮(中)候選人、新國家運動連線執行長賴芳徵(右)。記者魯永明／翻攝

本屆嘉義縣海區立委選戰，水上鄉鐵路高架化成為議題，交通部不同意高架化，綠營立委蔡易餘提水上大平台計畫替代，獲當時擔任交通部長林佳龍支持勝選，落敗的藍營議員王啟澧不放棄，持續爭取高架化，批綠營大平台騙選票。

水上鄉長選戰三腳督，鐵路高架化再成議題，尋求連任縣長翁章梁宣布，連任將啟動大平台計畫，綠營候選人林緗亭主張，嘉義市鐵路高架化後，嘉義火車站南移新設北回站；藍營候選人陳德榮主張鐵路高架化；候選人、新國家運動連線執行長賴芳徵，主張鐵路地下化。

林緗亭說，嘉義縣市共同生活圈，將嘉義市鬧區火車站南移新設北回站，解決市區及水上交通瓶頸，帶動發展北回區，嘉義市劉厝與北回毗鄰，地價差很多，水上長期遭受相鄰嘉市焚化爐空汙，火葬場、殯儀館在南鄉村，還有相鄰北回水患，對水上人不公平。

陳德榮表示，遷移嘉義火車站到北回站，對解決水上交通瓶頸及發展緩不濟急，他主張鐵路高架化，過去主張鐵路地下化，因增加1倍工程費未被採納，交通部取代高架化的水上大平台計畫，行不通。

賴芳徵說，俄羅斯侵略烏克蘭啟示，水上空軍機場及愛國者飛彈基地是中國侵略台灣第一擊，距離台1縱貫線、縱貫鐵路不到5百公尺，若中國發起侵略戰爭，鄉民將無處藏身，鐵路不地下化，隨時有斷線可能，危害國家安全，藉地下化工程設防空襲避難所，還可改善水上平交道交通瓶頸。

水上鄉長選戰，綠營候選人林緗亭主張，嘉市鐵路高架化後，嘉義火車站南移新設北回站，圖為鐵道局設計的鐵路高架新嘉義火車站電腦圖。記者魯永明／翻攝
水上鄉長選戰，綠營候選人林緗亭主張，嘉市鐵路高架化後，嘉義火車站南移新設北回站，圖為鐵道局設計的鐵路高架新嘉義火車站電腦圖。記者魯永明／翻攝

嘉義 鐵路高架化 交通部長

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