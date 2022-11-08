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嘉市舊屋力補助創特色店 這檜木屋變預約制日式料理

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
日式料理廚師林浚成，修繕老家成為「芋沺商行」，此為修繕後。圖／嘉義市政府提供
日式料理廚師林浚成，修繕老家成為「芋沺商行」，此為修繕後。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今年舊屋力計畫共補助11件，其中廚師林浚成改造超過70年木造平房的老家，成藝文空間，也有近百年的三合院，翻新提供法國音樂家進駐進行音樂創作。市長黃敏惠今天參與成果展，表示帶動市民自發式的街貌更新，成果豐碩，賦予許多老屋新生命、也翻出許多老故事，

市府指出，舊屋力計畫今年補助含小型修繕類5案、文化經營類1案、教育推廣類5案，申請單位各有特色，例如和平路巷內的「蘭井三合院」，曾是嘉義仕紳吳太和自己蓋的住家，經常在家中辦讀書會，是鄉里小型聚會空間，現任屋主申請補助，翻新屋頂並更新管線，由法國大提琴音樂家Franck居住。

日式料理廚師林浚成家族位於蘭井街的兩個檜木老屋，分別1946、1948年興建，他2020年開始修繕主棟，光退漆就花1個月，修好後開日式料理店「芋沺商行」，要預約才能享用；另棟原本承租的商家正巧退租，他申請舊屋力修繕，作為辦展覽、講座等多功能空間。

另，影像工作者吳柏泓導演成立的「吳蹦影像工作室」、青創新據點「桃城豆花」、步登公寓「碰碰諸羅山」，都是老屋改造案例。

老屋卸妝計畫今年持續徵選7案執行，其中位於成仁街與蘭井街轉角口的 「新華美西裝社」，前身是經營超過60年的西服店，承租老屋的店主薛宇均，從過去經營咖哩店經驗，在老屋內改賣咖哩和日式糰子，保留了裁縫機、西裝布架、古早熨斗等，成為街區的特色面貌。

黃敏惠今在也是舊屋力補助之一的桃城豆花店，頒獎牌給今年申請舊屋力、老屋卸妝計畫21名申請人，她說，9年前啟動舊屋力，逐漸多了獨特風格的營業空間，重新打扮這座城市，

黃敏惠也說，舊屋力計畫、老屋卸妝計畫已經納入中長程旗艦計畫「舊城創新生」，以這兩計畫為基礎，推動跨局處整合，除了在舊城中找尋老屋的魅力，也是讓年輕人創業的重要基石，除了改善了市容景觀，也創造了新的城市觀光路徑，這不只是另一種隱形的、自發性的城市都更，也是新形態的老屋經濟學。

嘉義市長黃敏惠（前排左四）今天參加舊屋力暨老屋卸妝計畫的成果發表。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排左四）今天參加舊屋力暨老屋卸妝計畫的成果發表。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）頒獎給舊屋力補助計畫的參加者。圖為桃城豆花店主理人。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）頒獎給舊屋力補助計畫的參加者。圖為桃城豆花店主理人。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排左三）今天參加舊屋力暨老屋卸妝計畫的成果發表。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排左三）今天參加舊屋力暨老屋卸妝計畫的成果發表。記者林伯驊／攝影
日式料理廚師林浚成（右）、陳名媛（左）夫妻，修繕老屋成為「芋沺商行」。圖／嘉義市政府提供
日式料理廚師林浚成（右）、陳名媛（左）夫妻，修繕老屋成為「芋沺商行」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）頒獎給舊屋力補助計畫參加者。圖為碰碰諸羅山的主理人。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）頒獎給舊屋力補助計畫參加者。圖為碰碰諸羅山的主理人。記者林伯驊／攝影
日式料理廚師林浚成，修繕老家成為「芋沺商行」，此為修繕前。圖／嘉義市政府提供
日式料理廚師林浚成，修繕老家成為「芋沺商行」，此為修繕前。圖／嘉義市政府提供

老屋 黃敏惠 西裝

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