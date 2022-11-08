北港美食大補帖網路熱搜 蔡岳儒再推升級版大平台

尋求連任的雲林縣議員蔡岳儒，去年起跑遍北港美食小吃，製作美食大補帖在網路成熱搜，解決店家因疫情生意衰退的困擾，今天邀集沿海鰻蝦青農召開記者會，強調將推出「升級版美食大補帖網路行銷大平台」把沿海農漁水產結合美食推出網路平台，行銷家鄉美食和優質農產。

民進黨雲林縣長候選人劉建國也表示，將來全力配合爭取補助，活絡網路商圈平台的促銷。蔡岳儒今天在口湖鄉知名的青創基地「好蝦冏男社」召開記者會，他指出，疫情爆發，重創小吃店家，生意一落千丈剩不到2成，感謝網友及店家主動串聯北港小吃，透過「北港好吃好玩好所在」臉書社團，將300多家小吃集結，並由美編義務設計，他共列印5萬冊「北港美食大補帖」，寄給全台消費者。

蔡岳儒說，北港美食大補帖一推出反應極好，許多外地消費者紛紛詢問有沒有宅配，引發他想再擴大「宅」商機，未來他將把美食大補帖，升級為網路行銷大平台，品項擴充至北港、水林、口湖的美食小吃及農漁特產。

「好蝦冏男社」青農李富正也分享返鄉把家中蝦池改造成兼具親子遊樂美食天地的歷程，網路行銷大平台將可強化沿海水產行銷，他們樂於參與一起合力建構網路商圈。

蔡岳儒說，未來將邀雲林旅外青年參與網路平台行銷家鄉優質美食和農產，並協助媒合在地店家冷藏、冷凍或加工以利商品宅配，讓北港、水林、口湖美食與農特產透過平台行銷全台，創造產值。