台南青皮椪柑裝箱封櫃 首次前進馬來西亞

台南青皮椪柑首次前進馬來西亞，今天封櫃420箱外銷，台南市長黃偉哲期許台南優質農產賣向全球。

黃偉哲、行政院農業委員會副主委陳添壽、馬來西亞檳城台灣商會長許上智、台農發公司董事長洪忠修等人，今天聯合舉行「南得椪見極品柑甜味—2022台南青皮椪柑輸銷馬來西亞」記者會，同時見證台南青皮椪柑封櫃裝箱前進馬來西亞。

黃偉哲指出，青皮椪柑在果皮青色時就可食用，和一般柑橘類等到色澤轉黃才熟成不一樣，十分有特色；台南市政府重視農業推展，深耕既有市場新通路，持續開拓新商機，讓台南優質農特產品賣向全球。

台南市政府發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，全球經濟大幅變化，如今各國逐步解封，過去以內銷為主的台南青皮椪柑，開始銷往國際，為農民找尋海外通路。

南市府農業局人員告訴中央社記者，馬來西亞和台灣貿易關係密切，馬來西亞台商眾多，吉隆坡台灣學校使用台灣教材，台農發公司、教育部和吉隆坡台灣學校也共同推動食農教育，推廣青皮椪柑供海外學子營養午餐使用。

此次是台南青皮椪柑首次外銷馬來西亞，封櫃420箱，每箱15公斤，總重量6.3公噸；台農發公司將持續推廣台南優質農產品，行銷布局馬來西亞市場，擴大知名度及銷量。