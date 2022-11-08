快訊

遭爆密婚7年鬧婚變 「金曲歌后」曹雅雯說話了

直播／千年一遇 月全食、紅月掩天王2天文奇景今晚登場

台南青皮椪柑裝箱封櫃 首次前進馬來西亞

中央社／ 台南8日電

台南青皮椪柑首次前進馬來西亞，今天封櫃420箱外銷，台南市長黃偉哲期許台南優質農產賣向全球。

黃偉哲、行政院農業委員會副主委陳添壽、馬來西亞檳城台灣商會長許上智、台農發公司董事長洪忠修等人，今天聯合舉行「南得椪見極品柑甜味—2022台南青皮椪柑輸銷馬來西亞」記者會，同時見證台南青皮椪柑封櫃裝箱前進馬來西亞。

黃偉哲指出，青皮椪柑在果皮青色時就可食用，和一般柑橘類等到色澤轉黃才熟成不一樣，十分有特色；台南市政府重視農業推展，深耕既有市場新通路，持續開拓新商機，讓台南優質農特產品賣向全球。

台南市政府發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，全球經濟大幅變化，如今各國逐步解封，過去以內銷為主的台南青皮椪柑，開始銷往國際，為農民找尋海外通路。

南市府農業局人員告訴中央社記者，馬來西亞和台灣貿易關係密切，馬來西亞台商眾多，吉隆坡台灣學校使用台灣教材，台農發公司、教育部和吉隆坡台灣學校也共同推動食農教育，推廣青皮椪柑供海外學子營養午餐使用。

此次是台南青皮椪柑首次外銷馬來西亞，封櫃420箱，每箱15公斤，總重量6.3公噸；台農發公司將持續推廣台南優質農產品，行銷布局馬來西亞市場，擴大知名度及銷量。

馬來西亞 台南市長 椪柑

延伸閱讀

2022九合一大選倒數18天！六都激戰選區「預測當選名單」看這 猜中還能拿大獎

台南青皮椪柑外銷馬來西亞 黃偉哲讚台南農產賣向全球

台南山上農會農村社區小舖開幕 黃偉哲讚農會成果豐碩

影／謝龍介批評IKEA不來台南是因人口流失 黃偉哲回酸

相關新聞

天然氣發電廠要與台史館為鄰 台南民眾連署抗議

因應南科3期擴建，工業用電需求持續增加，森崴能源在台南市安定區規畫設置「九崴南科天然氣發電廠」，但沒在緊鄰的安南區開說明...

嘉義縣購物節抽輕豪宅 翁章梁致電祝賀住台中幸運兒！

嘉義縣政府辦理10月全民運等三大活動，結合商圈及觀光工廠舉辦為期1個月商圈購物節，消費金額累計2.2億元，今天上午直播抽...

IKEA跳過台南落腳嘉義 謝龍介、黃偉哲陣營為此互槓

台南敲碗已久的IKEA新據點跳過台南，落腳嘉義，國民黨台南市長候選人謝龍介日前表示問題在台南「青年流失」，謝陣營發言人童...

台南青皮椪柑外銷馬來西亞 黃偉哲讚台南農產賣向全球

台南市東山區南農果菜運銷合作社獲農委會補助、台南市政府輔導今天舉行「南得椪見極品柑甜味—2022台南青皮椪柑輸銷馬來西亞...

台南山上農會農村社區小舖開幕 黃偉哲讚農會成果豐碩

台南市長黃偉哲今天參加山上農會「農村社區小舖」重新裝潢開幕，見證青農代表與山上農會簽署農糧產品產銷履歷集團驗證合約書。黃...

雲林家扶認養人相見歡 少女長成亭亭玉立奏樂邀合唱

雲林家扶中心日前在劍湖山樂園舉辦相見歡活動，認養人與家扶兒童共有215人歡聚，家扶少女慈淨在認養人幫助下，已長成亭亭玉立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。