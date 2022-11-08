天然氣發電廠要與台史館為鄰 台南民眾連署抗議

因應南科3期擴建，工業用電需求持續增加，森崴能源在台南市安定區規畫設置「九崴南科天然氣發電廠」，但沒在緊鄰的安南區開說明會，且此案已進入環評，周遭是人口密集區，又有台灣歷史博物館與醫院、學校，當地社區及環保、文化團體發起連署，反對在此設置發電廠，要求設在南科內。

台南市經發局表示，市府目前尚未收到興建九崴南科天然氣發電廠的申請書或相關資料，因尚在環評，還未定案，會將居民、團體的意見向業者反映，促請業者做好溝通。

台江文化促進會指出，九崴南科天然氣發電廠預定設於台灣歷史博物館北邊台糖農場，占地25.9公頃，緊鄰台灣歷史博物館北台南都會生活圈，對鄰近安南等人口密集區，造成重大衝擊。此區是大台南市中心點，曾經評估作為台南新都心，如今卻要興建大型發電廠，居民大多不知此事，消息傳來，引起大廟及社區各界的反彈。

特別是發電廠緊鄰安南醫院、和順國中及和順國小，僅1.5公里，鄰近發電廠址五公里內的社區，共有安南醫院、和順國中等12間學校，人口20幾萬，違反大型發電廠應遠離人口密集區原則，加上此地原是安定南科等地大雨洪水的天然滯洪區，未來廠區填土墊高，以及廢汙水排入安順排水，臭氣及PM2.5等空汙，對下游的外塭寮、五塊寮、台史館社區、中州寮、布袋嘴寮、舊和順、13佃、陳卿寮、溪頂寮、海尾等人囗密集社區村落淹水造成更大威脅，危害居民健康及生活安全。

台江文化促進會及太子綠世紀社區、花博館社區、國揚翡翠森林等社區正發起連署，呼籲國科會、環保署、經濟部及台南市政府，應將九崴南科發電廠改回到南科園區及三期擴編區內選址興建，同時應儘速在安南區召開說明會，為安南、安定、永康市民生命安全著想，避免在人口密集區興設發電廠。

安南區市議員候選人、中洲寮保安宮主委邱昭勝、居民蔡誌鴻表示，事前都沒說，居民都不知道，有夠離譜，目前已開始連署，將抗議及反對到底。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，預定設置電廠的地點與安定廢汙水綜合處理中心之間全部是魚塭，是台南種有機漁業發展區，令人擔心的是，數十公頃農地為設電廠而變更地目，擔心會以事業廢棄物再利用為名義作基地掩埋，汙染大地，「要設就設在南科，不是在外面，南科土地炒作成這樣，應該要降一點。」

晁瑞光指出，為配合能源局擴大民營電廠燃氣機組政策，森崴能源在台南安定區規畫設置天然氣發電廠，今年9月間環評初審未過關，環委決議補件再審。