台南青皮椪柑外銷馬來西亞 黃偉哲讚台南農產賣向全球

台南市東山區南農果菜運銷合作社獲農委會補助、台南市政府輔導今天舉行「南得椪見極品柑甜味—2022台南青皮椪柑輸銷馬來西亞」記者會。這第一批台南青皮椪柑出口6.2公噸，將提供台商華人及超商、希望當地民眾品嘗美味後能打開馬國市場。

黃偉哲表示，青皮椪柑在果皮青色時即可食用，與一般柑橘類要等到色澤轉黃才熟成不一樣，十分有特色。市府非常重視台南農業推展，除深耕既有市場通路，積極持續開拓新商機，感謝中央、地方與業者公私協力與農民、業者、駐外代表處及外貿協會等各界資源合作努力，讓台南精選農特產品「賣」向全球。

黃偉哲與農委會副主任委員陳添壽、農業局長李建裕、市農會總幹事吳嘉仁、馬來西亞檳城台灣商會會長許上智、台農發公司董事長洪忠修、南農果菜運銷合作社理事主席劉家峻等共同見證封櫃與台南農產外銷。

吳嘉仁表示，青皮椪柑過去以內銷為主，為迎接後疫情時代並協助青皮椪柑銷往國際，市府輔導農民推廣履歷認證及栽培管理技術，使青皮椪柑能出口防檢疫、農藥殘留較嚴格的馬來西亞，也感謝農委會國際處計畫支持替農民找尋新興海外通路。

台農發說，此次外銷結合產地農民、包裝場等，將產品品質符合國際水準，協助小農與國際供應鏈接軌，經歷多時成功接洽馬來西亞進口商，為今年期第一批出口青皮椪柑。

馬來西亞與台灣貿易關係密切，尤其馬國台商眾多，且設置吉隆坡台灣學校使用台灣教材，推動語文、文化、音樂、體育等全人教育，提升孩童健康、心靈美育的培養。台農發公司與教育部及吉隆坡台灣學校共同推動食農教育，推廣青皮椪柑供海外學子營養午餐使用，使馬來西亞台校學子，從小就建立與台灣美好味道的記憶。