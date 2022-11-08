快訊

警大校長陳檡文稱進招待所情蒐白狼 警政署長回應

NBA超級巨星魔獸哈沃德來台打球！這家公司股價大漲 漲幅近7%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南青皮椪柑外銷馬來西亞 黃偉哲讚台南農產賣向全球

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南青皮椪柑外銷馬來西亞，市長黃偉哲讚台南農產賣向全球。圖／市政府農業局提供
台南青皮椪柑外銷馬來西亞，市長黃偉哲讚台南農產賣向全球。圖／市政府農業局提供

台南市東山區南農果菜運銷合作社獲農委會補助、台南市政府輔導今天舉行「南得椪見極品柑甜味—2022台南青皮椪柑輸銷馬來西亞」記者會。這第一批台南青皮椪柑出口6.2公噸，將提供台商華人及超商、希望當地民眾品嘗美味後能打開馬國市場。

黃偉哲表示，青皮椪柑在果皮青色時即可食用，與一般柑橘類要等到色澤轉黃才熟成不一樣，十分有特色。市府非常重視台南農業推展，除深耕既有市場通路，積極持續開拓新商機，感謝中央、地方與業者公私協力與農民、業者、駐外代表處及外貿協會等各界資源合作努力，讓台南精選農特產品「賣」向全球。

黃偉哲與農委會副主任委員陳添壽、農業局長李建裕、市農會總幹事吳嘉仁、馬來西亞檳城台灣商會會長許上智、台農發公司董事長洪忠修、南農果菜運銷合作社理事主席劉家峻等共同見證封櫃與台南農產外銷。

吳嘉仁表示，青皮椪柑過去以內銷為主，為迎接後疫情時代並協助青皮椪柑銷往國際，市府輔導農民推廣履歷認證及栽培管理技術，使青皮椪柑能出口防檢疫、農藥殘留較嚴格的馬來西亞，也感謝農委會國際處計畫支持替農民找尋新興海外通路。

台農發說，此次外銷結合產地農民、包裝場等，將產品品質符合國際水準，協助小農與國際供應鏈接軌，經歷多時成功接洽馬來西亞進口商，為今年期第一批出口青皮椪柑。

馬來西亞與台灣貿易關係密切，尤其馬國台商眾多，且設置吉隆坡台灣學校使用台灣教材，推動語文、文化、音樂、體育等全人教育，提升孩童健康、心靈美育的培養。台農發公司與教育部及吉隆坡台灣學校共同推動食農教育，推廣青皮椪柑供海外學子營養午餐使用，使馬來西亞台校學子，從小就建立與台灣美好味道的記憶。

台農發表示，將持續推廣台南優質農產品，促進台南農產行銷布局馬來西亞市場，進一步擴大台南農特產品於馬來西亞市場的知名度及銷量。

台南青皮椪柑外銷馬來西亞，市長黃偉哲讚台南農產賣向全球。圖／市政府農業局提供
台南青皮椪柑外銷馬來西亞，市長黃偉哲讚台南農產賣向全球。圖／市政府農業局提供
台南青皮椪柑外銷馬來西亞，市長黃偉哲讚台南農產賣向全球。圖／市政府農業局提供
台南青皮椪柑外銷馬來西亞，市長黃偉哲讚台南農產賣向全球。圖／市政府農業局提供
台南青皮椪柑外銷馬來西亞，市長黃偉哲讚台南農產賣向全球。圖／市政府農業局提供
台南青皮椪柑外銷馬來西亞，市長黃偉哲讚台南農產賣向全球。圖／市政府農業局提供
台南青皮椪柑外銷馬來西亞，市長黃偉哲讚台南農產賣向全球。圖／市政府農業局提供
台南青皮椪柑外銷馬來西亞，市長黃偉哲讚台南農產賣向全球。圖／市政府農業局提供

馬來西亞 台南 椪柑

延伸閱讀

台南山上農會農村社區小舖開幕 黃偉哲讚農會成果豐碩

日本京都辦國際園遊會 首設專區介紹台南

影／謝龍介批評IKEA不來台南是因人口流失 黃偉哲回酸

IKEA跳過台南落腳嘉義 謝龍介、黃偉哲陣營為此互槓

相關新聞

天然氣發電廠要與台史館為鄰 台南民眾連署抗議

因應南科3期擴建，工業用電需求持續增加，森崴能源在台南市安定區規畫設置「九崴南科天然氣發電廠」，但沒在緊鄰的安南區開說明...

嘉義縣購物節抽輕豪宅 翁章梁致電祝賀住台中幸運兒！

嘉義縣政府辦理10月全民運等三大活動，結合商圈及觀光工廠舉辦為期1個月商圈購物節，消費金額累計2.2億元，今天上午直播抽...

IKEA跳過台南落腳嘉義 謝龍介、黃偉哲陣營為此互槓

台南敲碗已久的IKEA新據點跳過台南，落腳嘉義，國民黨台南市長候選人謝龍介日前表示問題在台南「青年流失」，謝陣營發言人童...

台南青皮椪柑外銷馬來西亞 黃偉哲讚台南農產賣向全球

台南市東山區南農果菜運銷合作社獲農委會補助、台南市政府輔導今天舉行「南得椪見極品柑甜味—2022台南青皮椪柑輸銷馬來西亞...

台南山上農會農村社區小舖開幕 黃偉哲讚農會成果豐碩

台南市長黃偉哲今天參加山上農會「農村社區小舖」重新裝潢開幕，見證青農代表與山上農會簽署農糧產品產銷履歷集團驗證合約書。黃...

雲林家扶認養人相見歡 少女長成亭亭玉立奏樂邀合唱

雲林家扶中心日前在劍湖山樂園舉辦相見歡活動，認養人與家扶兒童共有215人歡聚，家扶少女慈淨在認養人幫助下，已長成亭亭玉立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。