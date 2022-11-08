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全台唯一沒有縣志 歷史學者吳學明率隊4年拚出雲林縣志

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣志編纂工程今天啟動，由各領域專家學者分別編篡十志。記者陳苡葳／攝影
雲林縣志編纂工程今天啟動，由各領域專家學者分別編篡十志。記者陳苡葳／攝影

雲林縣是全台僅有尚未編修縣志、至今只有1975年版本且未通過文獻會審查的縣志稿，前縣長任內原已規劃出版，但因編撰分類配置問題停擺，文化觀光處去年重啟，經奔走多時，盛邀前中央大學歷史研究所教授吳學明擔任總編纂，網羅20多位專家學者，今編篡工作啟動，預計2025年完成文稿，2026年陸續出版。

縣長張麗善今天主持縣志編篡工作啟動典禮，文觀處長陳璧君、總編篡吳學明及編篡團隊、中央研究院研究員翁佳音等人共同與會。

張麗善說，縣志編篡依歷史沿革及各地根據作為編撰基礎，工程浩大，雲林縣20鄉鎮市，僅有7處出版過鄉、鎮志，而目前以虎尾鎮、古坑鄉為最新，有些較舊或無出版過的地區，史料都必須重新蒐集，因此除各公所配合，縣府23個局處也得共同協力蒐集史料。

陳璧君說，雲林縣志經專家學者配置，分為卷首、卷尾，及沿革志、地理志、政事志、經濟志、社會志、教育志、宗教志、文化志、人物志等共十志，詳實記載雲林縣的政經、社會文化等發展實況，其中因雲林縣宗教文化盛名，首將宗教志獨立出稿。

文觀處說明，縣志編篡工程投入總經費約5500萬元，包括卷首、卷尾及九志34篇、總編纂、審稿費、出版印刷與專案助理等。

吳學明表示，雲林縣志等同「從零開始」，為了要融合土地與人民，考究且保留通俗語言、深入淺出的可閱性，每篇精修完畢後，將由2位以上專家學者審查，通過後才進行下一階段，全程嚴格控管，預期2025年完成文稿，審查後公告，以供各界閱覽成果，調整後才會進入出版階段。

雲林縣長張麗善（左二）盛邀前中央大學歷史研究所教授吳學明（右）擔任縣志總編纂。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左二）盛邀前中央大學歷史研究所教授吳學明（右）擔任縣志總編纂。記者陳苡葳／攝影
雲林縣至今僅有1975年版本、未通過文獻會審查的縣志稿。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣至今僅有1975年版本、未通過文獻會審查的縣志稿。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣至今僅有1975年版本、未通過文獻會審查的縣志稿。記者陳苡葳／攝影
雲林縣至今僅有1975年版本、未通過文獻會審查的縣志稿。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）頒發雲林縣志總編纂聘書予前中央大學歷史學研究所教授吳學明（右）。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）頒發雲林縣志總編纂聘書予前中央大學歷史學研究所教授吳學明（右）。記者陳苡葳／攝影

雲林 張麗善

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