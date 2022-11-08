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雲林家扶認養人相見歡 少女長成亭亭玉立奏樂邀合唱

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林家扶中心在劍湖山樂園舉辦相見歡活動，認養人與家扶兒童共215人歡聚。圖／雲林家扶提供
雲林家扶中心在劍湖山樂園舉辦相見歡活動，認養人與家扶兒童共215人歡聚。圖／雲林家扶提供

雲林家扶中心日前在劍湖山樂園舉辦相見歡活動，認養人與家扶兒童共有215人歡聚，家扶少女慈淨在認養人幫助下，已長成亭亭玉立的少女，當場演奏烏克麗麗，邀請大家合唱，認養人氣球達人林添榮也用氣球折起200多隻寶劍贈送，感謝大家長期對家扶兒童關心與照顧。

協禧電機經理劉秉勳帶領同仁，到場與認養的78名兒童相見歡。劉秉勳說，感謝雲林家扶讓協禧發揮社會企業責任，且董事長黃瑞益是雲林人，出外打拼立足高雄，對雲林家扶兒童有濃厚情感，一路走來持續認養家扶兒童，希望陪伴家扶兒童成長茁壯。

值得一提的是，認養人巴何卿秀在兒時曾受家扶幫忙，長大、有能力後將愛延續，與妹妹一起認養1名國內、2名國外兒童；而接受巴何卿秀扶助的家扶兒童慈淨也不負所望，成為亭亭玉立的少女，當場以烏克麗麗彈奏「我是一隻魚」，邀請大家一起合唱。

雲林家扶主任廖志文說，感謝認養人陪伴每位家扶兒童，走過成長中最艱辛的道路，尤其疫情趨緩解封後，踴躍參加相見歡活動，用行動力挺家扶兒童，雖有部分認養人因疫情因素不克到場，但仍請社工轉達關心，讓家扶兒童倍感溫暖。

家扶少女慈淨（前排左三）在認養人幫助下，長成亭亭玉立少女，演奏烏克麗麗邀請大家合唱。圖／雲林家扶提供
家扶少女慈淨（前排左三）在認養人幫助下，長成亭亭玉立少女，演奏烏克麗麗邀請大家合唱。圖／雲林家扶提供
認養人氣球達人林添榮也用氣球折出200多隻寶劍贈送，感謝大家長期對家扶兒童關心與照顧。圖／雲林家扶提供
認養人氣球達人林添榮也用氣球折出200多隻寶劍贈送，感謝大家長期對家扶兒童關心與照顧。圖／雲林家扶提供

認養 雲林 疫情

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