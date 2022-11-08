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台南山上農會農村社區小舖開幕 黃偉哲讚農會成果豐碩

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南山上農會農村社區小舖重新開幕 ，黃偉哲讚成果豐碩。記者周宗禎／攝影
台南山上農會農村社區小舖重新開幕 ，黃偉哲讚成果豐碩。記者周宗禎／攝影

台南市長黃偉哲今天參加山上農會「農村社區小舖」重新裝潢開幕，見證青農代表與山上農會簽署農糧產品產銷履歷集團驗證合約書。黃偉哲表示，山上農會努力輔導、整合農民產銷履歷集團驗證，今年共通過10.6公頃驗證，農產品生產、加工到產品行銷的六級化發展成果十分豐碩。

開幕現場除販售農會熱銷農產加工品，戶外設置青農市集，集結台南青農聯誼會及新化、楠西、白河、仁德、玉井、山上等分會農民擺攤，推廣各式優質農產品，黃偉哲也前往各攤位參觀選購。

山上區農會知名的農特產為俗稱「甜蜜蜜」的台農16號鳳梨，果肉纖細，滋味如蜜，山上農會今年輔導農民通過產銷履歷集團驗證，拓展鮮果銷售通路。

黃偉哲指出，農民簽署加入農會農糧產品產銷履歷集團驗證，能夠獲得農會協助取得農產品產銷履歷，才能銷往更多的賣場通路直達消費者，希望未來能有越來越多農民加入，也期待市府農業局、農會及青農間能進一步合作，創造農產行銷新高峰。

黃偉哲表示，重新裝潢開幕的山上區農村社區小舖，是對在地青農及農民非常重要的產品行銷通路，也希望來山上區遊玩的民眾，在前往山上水道博物館等景點後也來農村社區小舖，看看在地優質農產品購買支持農民。

山上農會總幹事許弘霖表示，農會近年的努力已打響山上甜蜜蜜鳳梨知名度，山上區還有許多豐富的作物如紅龍果、酪梨、番石榴、木瓜、蘭花等，歡迎民眾參觀選購，支持新開幕的農村社區小舖。

農業局長李建裕表示，山上區農會設置合法農產加工廠，每年鳳梨產季一到，便開始製作鳳梨乾以穩定市場價格，而前年推出的蔭鳳梨豆醬「愛鳳醬」是家常料理的好幫手，鳳梨酥、水果酥更是熱門的伴手禮首選，一年四季都可以品嘗鳳梨的酸甜滋味。

台南山上農會農村社區小舖重新開幕 ，黃偉哲讚成果豐碩。記者周宗禎／攝影
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台南山上農會農村社區小舖重新開幕 ，黃偉哲讚成果豐碩。記者周宗禎／攝影
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農會 產銷履歷 鳳梨酥

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