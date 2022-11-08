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嘉義縣購物節抽輕豪宅 翁章梁致電祝賀住台中幸運兒！

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府辦理10月全民運等三大活動，結合商圈及觀光工廠舉辦為期1個月商圈購物節，上午直播抽獎，共抽出高鐵輕豪宅等200多項獎項。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府辦理10月全民運等三大活動，結合商圈及觀光工廠舉辦為期1個月商圈購物節，上午直播抽獎，共抽出高鐵輕豪宅等200多項獎項。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府辦理10月全民運等三大活動，結合商圈及觀光工廠舉辦為期1個月商圈購物節，消費金額累計2.2億元，今天上午直播抽獎，共200多項獎項，縣長翁章梁與清景麟建築團隊總經理杜昀容抽出豪宅得主，翁章梁還致電住台中幸運得主，恭喜對方在台中、嘉義都有溫暖的家。

翁章梁致電輕豪宅得主，得主一開始還不相信，誤以為是詐騙電話，翁章梁恭喜台中得主抽中購物節最大獎，獲得清景麟建築團隊贊助的500萬輕豪宅，豪宅地點位於嘉義高鐵站旁，交通便利，希望得主日後也能考慮在嘉義生活。

220項獎項直播摸彩現場抽獎完畢，中獎名單9日下午5點前公告官方活動粉絲專頁，公布後一周內以電話或簡訊通知中獎者，中獎者應於公告日次日起14日內，平日上午9點至12點、下午2點到5點，攜帶摸彩卷存根聯至縣府兌換，經核對無誤後即可現場領取獎品，逾期未領則喪失領獎資格，中獎者名單及活動詳情可上FB活動粉絲專頁(2022嘉義縣商圈購物節-嘉尚好禮)或各商圈粉絲專頁查詢。

翁章梁說，首次舉辦商圈購物節，在各商圈及觀光工廠協會店家努力下，2周就讓消費金額破億，活動截止累計金額2.2億元，寫下亮眼成績。嘉縣從過去只有1個商圈組織，短短3年增到9個商圈組織及1個觀光工廠組織，縣府串聯商圈及觀光工廠識，擴大整體行銷效益，讓更多人看見嘉縣好山、好水、好吃、好玩，加深對嘉縣的好印象。

嘉義縣政府辦理10月全民運等三大活動，結合商圈及觀光工廠舉辦為期1個月商圈購物節，上午直播抽獎，共抽出高鐵輕豪宅等200多項獎項。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府辦理10月全民運等三大活動，結合商圈及觀光工廠舉辦為期1個月商圈購物節，上午直播抽獎，共抽出高鐵輕豪宅等200多項獎項。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府辦理10月全民運等三大活動，結合商圈及觀光工廠舉辦為期1個月商圈購物節，上午直播抽獎，共抽出高鐵輕豪宅等200多項獎項。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府辦理10月全民運等三大活動，結合商圈及觀光工廠舉辦為期1個月商圈購物節，上午直播抽獎，共抽出高鐵輕豪宅等200多項獎項。圖／嘉縣府提供

翁章梁 嘉義 觀光工廠

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