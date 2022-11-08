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嘉市長重行選舉 噴水圓環「選前之夜」照辦

中央社／ 嘉義市8日電

嘉義市長重行選舉，改至12月18日舉行。有關影響嘉義市各項選舉的重頭戲「選前之夜」，嘉義市選委會今天說，昨天邀集市議員參選人協調，決定11月25日晚上「選前之夜」造勢活動如期進行。

嘉義市各項公職人員選舉前一夜，依例會在中山路噴水圓環一帶沿街拜票，號稱「選前之夜」或「選前大車拚」，地方人士認為支持者氣勢愈旺、當選機會就愈高，因此，各參選人陣營無不全力以赴，形成一項傳統。

嘉義市選委會副總幹事楊俊銘今天告訴中央社記者，因無黨籍嘉義市長參選人黃紹聰2日過世，中選會經依法公告停止嘉義市長選舉後，舉行委員會議決議嘉義市長選舉改12月18日投票。

楊俊銘表示，市選委會昨天下午邀集市議員參選人開會，針對25日晚上的「選前之夜」造勢活動是否如期辦理進行協調，大部分參選人認為「選前之夜」是嘉義市選舉一項重要傳統，因此，最後決議如期進行。

嘉義市選委會指出，「選前之夜」於25日晚上6時至10時在噴水圓環的中山路進行，依警方規畫的維安及交通動線，中山路分A區、B區，中間架設拒馬及隔板，管制車輛進出。

選委會表示，參加「選前之夜」市議員參選人最多2輛宣傳車，一律是6噸以下小貨車，大卡車或拖車禁止進入管制區，由選委會製發通行證，憑證進場。管制區禁放鞭炮、禁止使用電子鞭炮機及空拍機，警消會在現場檢查車輛，一發現有違禁品則依法處理。

尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠競選總部表示，黃敏惠是否參加「選前之夜」還在討論中。民進黨提名的嘉義市長參選人李俊俋則會到場，與市議員參選人一同參與。

嘉義市選舉 選委會 議員

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