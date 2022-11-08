確保高架道路側向淨空 台南北外環2期西段部分微調

全長14公里聯絡台南市區與南科的北外環快速道路，已完成1、3期路段，正進行2期路段工程，但為確保高架道路側向淨空，北外環2期西段部分向北微調，都發局配合調整變更部分道路用地範圍，正辦理都計變更草案閱覽。

都發局表示，北外環快速道路除於2015年先完成南科聯絡道一期路段外，今年10月18日再完成3期路段通車，全線行車路段目前已可抵達台江大道路口。為加速推展2期路段工程，使行車路段連接永康六甲頂的安和路口，工務局也從今年自11年6月起陸續分段辦理開工。市府都發局配合調整變更部分道路用地範圍，並於10月14日、17日起啟動公展作業。

工務局表示，第2期工程跨越鹽水溪以西路段，高架道路局部結構外緣距南側工業區既有建物僅約2公尺，將來須等工業區建物依法退縮重建後，才能滿足側向淨空4.5公尺，原有道路設計雖能符合目前法規，但因重建時間並不確定，因此規畫劃利用北側鹽水溪未登錄地與公有地，將道路路線略為北移，以達道路安全的設計目標。此次路權調整範圍均為公有地，不會影響周邊私有土地利用。

都發局指出，因應北外環2期路線變動，台南市主要計畫（安南區部分）及高速公路永康交流道附近特定區計畫（永康區部分）須配合調整變更部分道路用地範圍，都計變更草案已自10月14日及17日起辦理公開展覽30日，民眾可至都發局、安南區公所及永康區公所等地閱覽計畫書、圖紙本，或至都市發展局網站 (https://udweb.tainan.gov.tw)公告事項中查詢。