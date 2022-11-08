快訊

台積電將成下一個東芝？ 「2理由」美打壓日半導體的歷史不會發生在台

台灣職籃史上最強大內線！ T1雲豹和哈沃德完美結合

中共高層伴君如伴虎 習近平大權在握 更不會對台灣冒險

確保高架道路側向淨空 台南北外環2期西段部分微調

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北外環二期都市計畫道路用地變更範圍示意圖。圖／南市都發局提供
台南市北外環二期都市計畫道路用地變更範圍示意圖。圖／南市都發局提供

全長14公里聯絡台南市區與南科的北外環快速道路，已完成1、3期路段，正進行2期路段工程，但為確保高架道路側向淨空，北外環2期西段部分向北微調，都發局配合調整變更部分道路用地範圍，正辦理都計變更草案閱覽。

都發局表示，北外環快速道路除於2015年先完成南科聯絡道一期路段外，今年10月18日再完成3期路段通車，全線行車路段目前已可抵達台江大道路口。為加速推展2期路段工程，使行車路段連接永康六甲頂的安和路口，工務局也從今年自11年6月起陸續分段辦理開工。市府都發局配合調整變更部分道路用地範圍，並於10月14日、17日起啟動公展作業。

工務局表示，第2期工程跨越鹽水溪以西路段，高架道路局部結構外緣距南側工業區既有建物僅約2公尺，將來須等工業區建物依法退縮重建後，才能滿足側向淨空4.5公尺，原有道路設計雖能符合目前法規，但因重建時間並不確定，因此規畫劃利用北側鹽水溪未登錄地與公有地，將道路路線略為北移，以達道路安全的設計目標。此次路權調整範圍均為公有地，不會影響周邊私有土地利用。

都發局指出，因應北外環2期路線變動，台南市主要計畫（安南區部分）及高速公路永康交流道附近特定區計畫（永康區部分）須配合調整變更部分道路用地範圍，都計變更草案已自10月14日及17日起辦理公開展覽30日，民眾可至都發局、安南區公所及永康區公所等地閱覽計畫書、圖紙本，或至都市發展局網站 (https://udweb.tainan.gov.tw)公告事項中查詢。

台南 南科

延伸閱讀

影／南科交通問題難解 立院考察地方要求速增建聯外道

新北市府中廣場停車場預計年底完工 侯友宜今視察工程進度

高雄前鎮亞灣社宅首期動土 陳其邁：實現居住平權

超車竹科、中科 前8月南科營業額年增31.9％居首

相關新聞

IKEA跳過台南落腳嘉義 謝龍介、黃偉哲陣營為此互槓

台南敲碗已久的IKEA新據點跳過台南，落腳嘉義，國民黨台南市長候選人謝龍介日前表示問題在台南「青年流失」，謝陣營發言人童...

逾半世紀嘉縣肉品市場轉型 結束拍賣屠宰將拆除走入歷史

行政院長蘇貞昌2020年視察嘉義縣肉品市場，宣布推動台灣養豬產業轉型升級，投資20億元興建全台第一家現代化屠宰場；農委會...

台南首例民間建案捐公宅 明年動工

為提升社會住宅戶數，台南市政府鼓勵建商捐建公宅、爭取容積獎勵，和宜建設昨天捐445戶，預計明年底動工。市長黃偉哲說，透過...

確保高架道路側向淨空 台南北外環2期西段部分微調

全長14公里聯絡台南市區與南科的北外環快速道路，已完成1、3期路段，正進行2期路段工程，但為確保高架道路側向淨空，北外環...

「全食紅月掩天王星」今晚登場 嘉市蘭潭國小將直播

中央氣象局指出，紅月亮預計自晚間6點16分現身，民眾可見將近1.5小時的全食紅月，7點到8點又恰逢千年罕見的全食紅月掩天...

熱心公益 台南科技公司捐贈消防空氣瓶灌充設備

消防人員深入火場須背負空氣瓶作業，搶救過程換氣消耗量大，有賴灌充設備填充空氣。台南市冠美科技公司董事長鍾進生今天上午捐贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。