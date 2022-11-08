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日本京都辦國際園遊會 首設專區介紹台南

中央社／ 台南8日電

日本京都11月3日在國際交流會館辦理「kokoka open day」國際園遊會，首次設置專區介紹台南及舉行文化講座，以慶祝京都和台南結盟一週年。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本仙台10月下旬舉辦街邊市集行銷台南，京都11月3日也在國際交流會館辦理「kokoka open day」國際園遊會活動，首次設置專區介紹台南，且邀請在京都大學的台南留學生舉行文化講座，當天適逢日本國定假日（文化之日），吸引眾多京都市民和留學生參與。

台南市長黃偉哲指出，京都是日本千年古城，台南則是台灣首府，2024年將迎來建城400年，台南和京都是台日最具代表性的歷史古都，淵源也深，同是世界歷史都市聯盟會員，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間援助防疫物資，互辦城市文宣展等，去年6月更簽署推進友好交流協定，關係再進一步。

黃偉哲表示，台南的古蹟文化、小吃美食，及鳳梨、芒果等優質農產，向來受到日本消費者歡迎，他期待今後持續農物產及觀光、經貿、文化、體育等交流，深化兩市情誼。

另外，台南市政府感謝日本京都舉辦活動宣傳台南，也提供魚頭君布偶、日文旅遊書、古蹟限定文創商品及東山咖啡等台南在地特色紀念品送給當地參觀民眾；新營文化中心也預定12月11日辦理京都文化講座。

台南市長 京都 日本

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