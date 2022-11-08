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「全食紅月掩天王星」今晚登場 嘉市蘭潭國小將直播
中央氣象局指出，紅月亮預計自晚間6點16分現身，民眾可見將近1.5小時的全食紅月，7點到8點又恰逢千年罕見的全食紅月掩天王星，錯過得等2322年。對此，擁有天文台的嘉義市蘭潭國小，今晚將開放參觀，並解說月全食掩天王星的成因，同步於Youtube直播。
市府教育處指出，月全食古稱「血月」，而天王星的英文名稱Uranus，來自古希臘神話中的天空之神烏拉諾斯（Οὐρανός），這次的超級血月將遮避天神。
教育處表示，月食從5點9分開始月出帶食，而「全食」階段為6點16分至7點42分，嘉市蘭潭國小天文台所在地可見的天王星掩入時刻為7點3分8秒，天王星復出時刻為7點48分46秒；蘭潭國小天文台晚間6點至8點開放參觀，解說月全食掩天王星特殊天象的成因，以及星象廳有冬季星空的解說，歡迎民眾一起來參與喔。
若在家中也可以透過蘭潭國小天文台YouTube頻道收看，6點到9點舉辦線上直播，網址 https://youtu.be/JZSwLNc_1ZI 。
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