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熱心公益 台南科技公司捐贈消防空氣瓶灌充設備

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市冠美科技公司今天上午捐贈空氣瓶高壓氣體灌充設備給安和消防分隊，儀式簡單隆重。記者黃宣翰／翻攝
台南市冠美科技公司今天上午捐贈空氣瓶高壓氣體灌充設備給安和消防分隊，儀式簡單隆重。記者黃宣翰／翻攝

消防人員深入火場須背負空氣瓶作業，搶救過程換氣消耗量大，有賴灌充設備填充空氣。台南市冠美科技公司董事長鍾進生今天上午捐贈空氣瓶高壓氣體灌充設備給安和消防分隊，由消防局副局長梁全順代表受贈頒發感謝狀，感謝冠美科技公司的善行義舉。

捐贈儀式在安和分隊舉行，由冠美科技公司董事長鍾進生代表出席，消防局副局長梁全順代表受贈並頒發感謝狀，感謝冠美科技公司的善行義舉。台南市議會議長郭信良率安南區議員前往出席，一同共襄盛舉。

冠美科技公司成立於1970年，為國內知名專業塑膠射出廠，專營於機車及沙灘車塑膠外殼及零組件部品設計、製造，1982年起拓展外銷市場，將產品行銷全球。董事長鍾進生平日熱心公益，愛心捐贈不落人後。

公司創辦人鍾文政擔任義消安和中隊顧問，長期支持安和警義消不遺餘力，深知警義消弟兄打火救災的辛勞，在因緣際會下得知安和分隊欠缺空氣瓶灌充設備，二話不說慷慨解囊，立即答應購置該設備贈給安和分隊。

梁全順表示，這次捐贈空氣瓶灌充設備，採整組自德國進口，專用於空氣瓶灌充高壓空氣壓縮機及防爆型充氣櫃，具有充填速度快並採用防爆鋼桶確保充氣過程安全穩定等特性，大大提升救災戰力。

台南 防爆 議員

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