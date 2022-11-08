台南4年減債逾200億元 榮登「六都減債王」

台南市長黃偉哲上任3年多，台南總體債務減少202億元，為升格以來債務新低點，根據天下雜誌公布「幸福城市大調查」數據，在「負債年減率」指標中，今年台南更是榮登六都減債王。

南市財稅局指出，市府透過擴大稅基及稅源、進行區段徵收及市地重劃、清理市有土地辦理標租與促參、開發工業區、辦理農地變更使用與都市計畫變更等多元開源措施，從黃偉哲上任以來，已累積新增超過300億元收入，總體債務也由774億元降至今年9月底572億元，共償還202億元，其中公共債務減少84億元為六都之冠，更是台南市升格以來債務新低點。另外，市民人均負債也從3萬2011元降至2萬8041元，減少3970元，市民減輕負擔的金額為六都第一。

南市府表示，近年尋求民間資源透過促參方式，興闢市政建設，吸引企業投資進駐，創造更多就業機會，從財政部統計資料顯示，台南市轄內營利事業營業額2019年為2.35兆元，2020年增加至2.76兆元。

市府也活化市有房地資產，並引進民間資源帶動發展，讓閒置空間轉型為市民需要的公共托育家園、親子悠遊館、遊憩空間、停車場、文化設施等，提高市有財產利用效能。財稅局統計，3年多來市府媒合活化82處，節省公帑達19億多元。

其中，由行政院公共工程委員會列管的蚊子館17案，已全數活化或轉型，並解除列管。針對台南市轄內的中央蚊子館，如新營醫院北門分院，市府也攜手衛福部透過促參方式規畫「新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心OT案」，提供如失智照顧、照顧者服務據點及延緩失能、延伸出院準備等資源。

財稅局指出，台南市目前尚有南科特定區區段徵收、麻豆工業區市地重劃、歸仁武東段產業專用區土地開發、七股科技工業區土地租售案及安平再生水廠新建工程統包計畫等多項開發案執行中，未來會持續盤點，結合促參、BOT、OT、委外經營或設定地上權等多元方式，攜手民間資源，為市民提供更優質的公共建設與服務。