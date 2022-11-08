營造布袋廢鹽田濕地成冬候鳥樂園 高雄鳥會獲綠獎肯定

冬候鳥紛紛抵台度冬，高雄鳥會以「因應氣候變遷下的人鳥方舟計畫-布袋鹽田濕地復育」，最近獲得聯電第7屆綠獎生態保育領域計畫獎助，鳥會志工與公部門公私協力，透過認養土地，維護廢鹽田生態系統，棲地改善，藉推廣教育活動，讓民眾認識全台度冬水鳥數量最多的候鳥樂園。

評審公布獲獎原因：布袋廢鹽田能夠保育棲息面積，經營管理確實有迫切需要，計畫維護廢鹽田生態系，水域深度規畫，安排生態教育推廣志工活動，計畫完整、規畫具體、可行度高。

高雄鳥會2019年認養國有財產署嘉義縣布袋廢鹽田土地91公頃，2022年擴大認養範圍共343公頃，鹽田廢曬20年，經年累月地表沖刷，導致鹽田趨於平坦，長期缺乏管理土堤破損崩壞、引排水溝渠大量淤塞、水閘門鏽蝕損毀，更因無人管理，遭傾倒垃圾等問題。

高雄鳥會規畫「棲地經營管理」、「調查及巡守」、「改善基礎設施」、「推動公民參與及培力」四大項目改善。濕地是國際鳥盟認定的重要野鳥棲地，鳥會志工每周巡查鹽田，每年辦鳥類定點觀察，與在地學校合作進行生態保育課程活動；廢鹽田清淤，挖掘引水溝渠，將土方堆置成長條狀土堤，提供水鳥棲息使用。

近期與嘉縣府農業處畜產保育科、漁業科、水利處防洪維護科、嘉大水生生物科學系、雲嘉南國家風景區管理處等會勘，進行生態需求水門操作管理，讓濕地保有適當水位，以利水鳥利用。高雄鳥會感謝綠獎的肯定，發起布袋鹽田濕地守護者夥伴募集計畫，讓更多人支持鹽田濕地經營管理。