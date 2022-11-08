逾半世紀嘉縣肉品市場轉型 結束拍賣屠宰將拆除走入歷史

行政院長蘇貞昌2020年視察嘉義縣肉品市場，宣布推動台灣養豬產業轉型升級，投資20億元興建全台第一家現代化屠宰場；農委會啟動重建計畫，獨資經營肉品市場的朴子市農會，依優於勞基法方案執行員工資遣，最近招標發包拆除市場，興建至今58年的肉品市場即將走入歷史。

肉品市場占地2.33公頃，1964年創立，當時為家畜市場，之後陸續引進毛豬拍賣設備、毛豬電宰設備，開辦牛隻屠宰業務；為協助肉品市場轉型升級與國際接軌，農委會、縣府及縣肉品市場多次研商，參考丹麥現代化屠宰設備，投入20億元興建。

現代化屠宰場規畫佔地4千平方公尺，包含1樓繫留欄、2樓屠宰場、3樓為大分切場，此外並設置倉儲及服務大樓，包含冷藏冷凍庫及小分切場，預定明年完成建置，未來屠宰量由每日5百頭擴充至每日3千頭。

朴子農會總幹事田至強說，肉品市場9月10日結束拍賣屠宰，建築設備老舊，15日拆除工程決標，動工拆除，40多名員工採勞資新制，依勞基法加發3倍資遣費辦法，還有外包屠宰工申請依勞基法處理。

嘉縣肉類商業同業公會理事長陳健民說，結束拍賣屠宰，100多名會員被迫四散各地，到隔壁雲林土庫、台南善化肉品市場，再運回嘉處理販售，增加交通費及屠體運費，每頭豬增加1、200元運費，增加運銷開銷，農委會重建計畫沒拍套措施。田至強表示，已公會向農委會爭取肉商權益，

交通費會補助，屠體運費補助還在協調。

縣長翁章梁說，台灣豬已獲得世界動物衛生組織（OIE）從口蹄疫疫區除名，代表台灣生鮮豬肉取得出口資格，為協助養豬產業升級，縣府獲中央支持，將嘉義縣肉品市場改建設置現代化屠宰場，擴大出口拓銷台灣豬肉。