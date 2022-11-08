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台南南紡13公尺高聖誕樹昨晚亮燈 現場還有這些超好拍
台南南紡購物中心廣場上高13公尺的聖誕樹，昨天點燈，是台南市最早點亮的大型聖誕樹，以「卡娜赫拉的小動物」為造型主題，樹旁更有粉紅色的聖誕街，昨晚馬上吸引不少民眾拍照打卡。
南紡昨晚也將聖誕的溫馨氣氛聯結到公益活動上，購物中心董事長侯博明當場捐出約112萬元的輔具設備，給財團法人台南市私立菩提林教養院，以提升住院患者的生活品質。
南紡指出，今年聖誕節力邀超人氣角色「卡娜赫拉的小動物」，在A2館一樓南紡廣場打造13公尺高的「PINK WISH幸福聖誕樹」，除了樹上有「P助與粉紅兔兔」的造型裝飾外，還可在樹下見到角色的大型公仔及造型燈箱。聖誕樹旁並建造了的卡哇伊粉色聖誕街，粉絲可踏上充滿小雪樹及浪漫光之盒的雪地，尋找藏身傳統日式房屋及販賣機中的「P助與粉紅兔兔」。聖誕街對面更有「P助與粉紅兔兔」的巨大趴姿氣偶，吸引許多粉絲前來合影留念。
聖誕樹在昨晚6點點亮，出席點燈儀式除了侯博明外，還有台南市副市長戴謙、經濟發展局局長陳凱凌等人，大家將手心放置在台上的掌印光柱上，在夜空下一起點亮「PINK WISH幸福聖誕樹」，霎時雪花紛飛，粉色光芒照耀夜空，OA Studio Kids兒童舞蹈學院的孩子也同時向現場眾人發送糖果，提前為眾人獻上聖誕祝福。
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