台南南紡13公尺高聖誕樹昨晚亮燈 現場還有這些超好拍

台南南紡購物中心廣場上高13公尺的聖誕樹，昨天點燈，是台南市最早點亮的大型聖誕樹，以「卡娜赫拉的小動物」為造型主題，樹旁更有粉紅色的聖誕街，昨晚馬上吸引不少民眾拍照打卡。

南紡昨晚也將聖誕的溫馨氣氛聯結到公益活動上，購物中心董事長侯博明當場捐出約112萬元的輔具設備，給財團法人台南市私立菩提林教養院，以提升住院患者的生活品質。

南紡指出，今年聖誕節力邀超人氣角色「卡娜赫拉的小動物」，在A2館一樓南紡廣場打造13公尺高的「PINK WISH幸福聖誕樹」，除了樹上有「P助與粉紅兔兔」的造型裝飾外，還可在樹下見到角色的大型公仔及造型燈箱。聖誕樹旁並建造了的卡哇伊粉色聖誕街，粉絲可踏上充滿小雪樹及浪漫光之盒的雪地，尋找藏身傳統日式房屋及販賣機中的「P助與粉紅兔兔」。聖誕街對面更有「P助與粉紅兔兔」的巨大趴姿氣偶，吸引許多粉絲前來合影留念。