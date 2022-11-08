嘉市3方案關懷未升學青少年 店家實習超多元 還教攀樹

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市學生輔導諮商中心申請「青少年生涯探索號計畫」，昨天辦成果展。圖／嘉義市政府提供
嘉義市學生輔導諮商中心申請「青少年生涯探索號計畫」，昨天辦成果展。圖／嘉義市政府提供

嘉義市學生輔導諮商中心申請「青少年生涯探索號計畫」關懷15歲以上未滿18歲、未升學未就業的青少年；其中1個方案是讓學生到友善店家實習，推廣樹攀活動的店家「佇嘉木工作室」，教4名國中畢的青少年，攀樹10到12公尺，從玩樂中「覺得自己很棒、很有勇氣，找到自己的優點」。

嘉市學生輔導諮商中心主任陳建銘說，青探號分3個方案，A方案為輔導學生、B方案會安排職涯課程、C方案讓學生親自到友善店家職業實習，所以積極找願意接納孩子的友善店家，讓他們真正能走入職場。

陳建銘指出，輔諮中心先跟孩子聊對那些課程有興趣，再去網路上尋找評價好的店家、老師，並去店家了解適不適合孩子；友善店家舉辦的課程多元，熱門的課程為電競、直播主和寵物訓練，只要孩子有興趣，即使1班只有4到5人都願意開課。

友善店家之一，嘉義青年蔡期昇、謝旻勳創辦「佇嘉木工作室」推廣樹攀活動；蔡期昇表示，去年年度於嘉義公園史蹟資料館旁教4名國中未升學未就業者，攀樹10到12公尺，相等於2到3層樓高的大樹，他們透過玩樂過程中，一開始覺得做不到，但是他們爬上去後，覺得自己很棒、很有勇氣，可以找到優點。

嘉市學生輔導諮商中心昨在嘉義觀止飯店舉辦成果展暨感恩茶會，市長黃敏惠頒發感謝狀給友善店家；黃敏惠說，「大家多關懷孩子一下，他們就會不一樣！」要共同努力讓每位孩子不要放棄自己，鼓勵他們探索，發現自己有無限可能。

黃敏惠市長也感謝充滿友善店家，包括起風茶館、TOY4 café｜studiö、嘉義玫瑰花園、天使藝術工作室、丸玩藝工作坊、米樂狗工坊、佇嘉木工作團隊，一路以來用溫暖支持學生。

嘉市今年也榮獲國教署「111年度中輟生預防及復學輔導工作」的績優縣市，北園國中、南興國中和民生國中為績優單位。

市府教育處長林立生說，去年起由輔諮中心向教育部青年發展署申請「青少年生涯探索號計畫」，青探號與友善店家合作，辦理多元型態的學習方案，透過生涯探索活動、工作體驗、關懷輔導等課程，協助青少年重回校園或就業。

嘉義市學生輔導諮商中心申請「青少年生涯探索號計畫」，昨天辦成果展，表揚友善店家。圖／嘉義市政府提供
嘉義市學生輔導諮商中心申請「青少年生涯探索號計畫」，昨天辦成果展，表揚友善店家。圖／嘉義市政府提供
嘉義市學生輔導諮商中心申請「青少年生涯探索號計畫」，主任陳建銘（後）解說成果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市學生輔導諮商中心申請「青少年生涯探索號計畫」，主任陳建銘（後）解說成果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）昨天頒獎「青少年生涯探索號計畫」的友善店家「佇嘉木工作室」蔡期昇（右一）、謝旻勳（左二）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）昨天頒獎「青少年生涯探索號計畫」的友善店家「佇嘉木工作室」蔡期昇（右一）、謝旻勳（左二）。圖／嘉義市政府提供

嘉義

延伸閱讀

嘉義市長選舉日期待中選會選定 黃敏惠、李俊俋各有見解

嘉市義昌公園停車場動土 玻璃帷幕將2024完工成地標

嘉市建國二村空地公共建設開工 人行道最寬達7米

嘉市購物節登錄金額破6億 房屋、休旅車得主都在這消費

相關新聞

影／南科交通問題難解 立院考察地方要求速增建聯外道

南科園區持續擴大發展、周遭交通問題亟待改善，立法院財政委員會下午考察南科三條主要聯外道道路新建擴建計畫；因預估總工程經費...

嘉市3方案關懷未升學青少年 店家實習超多元 還教攀樹

嘉義市學生輔導諮商中心申請「青少年生涯探索號計畫」關懷15歲以上未滿18歲、未升學未就業的青少年；其中1個方案是讓學生到...

台南市推動換裝LED路燈 黃偉哲：明年底前全數換裝完畢

台南市正推動換裝LED路燈工程，市長黃偉哲傍晚到仁德區台1線路段查看執行現況。換裝LED路燈建置工程總經費約8億8500...

台南三井Outlet宣布加碼投資 二期預計2025年營業

台南三井Outlet Park從今年2月營運以來，顧客絡繹不絕，台灣三井不動產董事長久一康洋董事長今天拜會台南市長黃偉哲...

農委會推「新式摺疊籃」 雲林農友試用百個給評語

農委會上月起在台北農產第一、第二批發市場推動「新式摺疊籃」取代現有紙箱包裝，採實名制租用並建立回收等制度，回收率高達9成...

嘉市聖馬醫院慶祝醫師節 引進新技術嘉惠患者

嘉義市天主教聖馬爾定醫院日前舉辦院慶暨醫師節彌撒，為在疫情肆虐下這幾年辛苦奉獻的醫師們獻上深深的感恩，也同時啟用「第四代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。