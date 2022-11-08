嘉市3方案關懷未升學青少年 店家實習超多元 還教攀樹

嘉義市學生輔導諮商中心申請「青少年生涯探索號計畫」關懷15歲以上未滿18歲、未升學未就業的青少年；其中1個方案是讓學生到友善店家實習，推廣樹攀活動的店家「佇嘉木工作室」，教4名國中畢的青少年，攀樹10到12公尺，從玩樂中「覺得自己很棒、很有勇氣，找到自己的優點」。

嘉市學生輔導諮商中心主任陳建銘說，青探號分3個方案，A方案為輔導學生、B方案會安排職涯課程、C方案讓學生親自到友善店家職業實習，所以積極找願意接納孩子的友善店家，讓他們真正能走入職場。

陳建銘指出，輔諮中心先跟孩子聊對那些課程有興趣，再去網路上尋找評價好的店家、老師，並去店家了解適不適合孩子；友善店家舉辦的課程多元，熱門的課程為電競、直播主和寵物訓練，只要孩子有興趣，即使1班只有4到5人都願意開課。

友善店家之一，嘉義青年蔡期昇、謝旻勳創辦「佇嘉木工作室」推廣樹攀活動；蔡期昇表示，去年年度於嘉義公園史蹟資料館旁教4名國中未升學未就業者，攀樹10到12公尺，相等於2到3層樓高的大樹，他們透過玩樂過程中，一開始覺得做不到，但是他們爬上去後，覺得自己很棒、很有勇氣，可以找到優點。

嘉市學生輔導諮商中心昨在嘉義觀止飯店舉辦成果展暨感恩茶會，市長黃敏惠頒發感謝狀給友善店家；黃敏惠說，「大家多關懷孩子一下，他們就會不一樣！」要共同努力讓每位孩子不要放棄自己，鼓勵他們探索，發現自己有無限可能。

黃敏惠市長也感謝充滿友善店家，包括起風茶館、TOY4 café｜studiö、嘉義玫瑰花園、天使藝術工作室、丸玩藝工作坊、米樂狗工坊、佇嘉木工作團隊，一路以來用溫暖支持學生。

嘉市今年也榮獲國教署「111年度中輟生預防及復學輔導工作」的績優縣市，北園國中、南興國中和民生國中為績優單位。