台南市推動換裝LED路燈 黃偉哲：明年底前全數換裝完畢

台南市正推動換裝LED路燈工程，市長黃偉哲傍晚到仁德區台1線路段查看執行現況。換裝LED路燈建置工程總經費約8億8500萬元，分三區域進行，自去年12月底起開始執行一、二區換裝，目前進度已達85%以上，第三區則預計明年全數換裝完畢。

黃偉哲查看大台南都會公園博物館大道旁換裝LED燈具後現場明亮情況，尤其這個路段裝置還是智能路燈，可自動偵測異常報修，期待達到縮短燈具故障報修時程，讓市民夜晚回家的路都是明亮的。

黃偉哲表示，路燈是提供市民更安全生活環境很重要的基礎，LED路燈更換不只節省電費，還能達到節能減碳的效果，透過智慧化即時監控路燈狀態，也同時節省行政流程以及維修經費。過去路燈多採用較耗電的鈉氣燈，工作溫度要400多度，所以高熱造成很多能源的浪費，市府多年努力預計明年底全面使用LED燈具。

工務局表示，台南市有22萬多盞路燈，歷經102年「擴大設置LED路燈專案計畫」 及105年「水銀路燈落日計畫」，五成的路燈已汰換為LED燈具，110年繼續執行「台南市換裝LED路燈建置工程」，預計將其剩餘的約10萬盞老舊耗能的鈉氣燈及日光燈汰換為LED燈具。

工務局指出，LED燈具較傳統路燈省電、明亮且故障率低，可節省60%的用電量及每年減少5萬噸碳排放量，達到節能、減碳環保目標更可替市府每年省下約9500萬元電費支出。