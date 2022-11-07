嘉縣微型文創園區動土 打造台版荷蘭羊角藝術村

光禹國際公司投資14億在嘉縣微型文創園區打造台版荷蘭羊角藝術村，第1期設施今天動土，將設置全國最長高空滑索，並引進全球頂級Villa酒店，預計115年完工，繁榮嘉義經濟。

縣府今年4月與光禹國際數位娛樂開發有限公司簽約，在嘉縣微型文創園區內設立綜合性文化科技旅遊樂園，打造台版荷蘭羊角藝術村，經過半年的整地規劃，今天舉行第1期工程動土典禮，縣長翁章梁、光禹國際董事長字維新等人執鏟，宣布工程正式啟動。

字維新致詞表示，Holo Park羊角藝術村總投資金額超過新台幣14億，將引進全球頂級野奢Villa酒店，第1期設施規劃，要打造出全台最長的260米高空滑索（Zip line）穿過羊角村，提供年輕人揮灑汗水及笑聲的娛樂基地。

另外，也透過裸眼3D全息影像科技，成立光影展演廣場、親水樂園及萌寵動物體驗園區。第1期開發預計3年內完成，以文創空間、景點渡假villa及野奢帳篷單元為主體架構。第2到4期以羊角藝術村為重點，將打造縱橫交織的河道，如同荷蘭羊角村般的水上小鎮。

字維新指出，有別於過往的動土典禮，活動現場搭設帳棚、擺放露營椅，打造露營度假風，並邀請特色餐車與調酒、飲品攤位進駐，讓前來參與活動的賓客搶先享受未來羊角藝術村放鬆、舒適的氛圍。

翁章梁接受媒體聯訪說，羊角藝術村是縣治所在地第1個大型投資面積9.9公頃，座落在太保市東勢寮段與故宮南院僅隔1條道路並與嘉義科學園區相鄰，未來將變成重要的休憩場域，帶動更多的商業投資到嘉義來。