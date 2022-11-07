台南仁德成功里圓環「一定成功許願台」落成將成新景點
台南市仁德區成功里圓環時鐘台改建為「一定成功許願台」，下午落成，里長鄭晴而希望這座位在成功里「全福新城圓環」、少見的的許願台成為成功里的新景點。
鄭晴而說，許願台「是我們的里民5千、1萬集資做起來的」，希望能夠連結距離300公尺的牛稠子車站公園，改善社區景觀。
許願台裝置造景作為民眾休憩和許願所用，要請大家一起來協助維護環境，現場設有監視器監控，公共設施若有惡意破壞、竊取情形，將會依法處理並求償。
許願台中間鐵鏈作為祈福的連結，下垂的鐵鏈部分做為「掛許願卡」用，在敲門後綁上許願卡，再敲「一定成功」完成祈福。
許願台上方兩側木造櫥窗意象，寫上「全福」為當地集合住宅稱謂，也象徵「全部福氣」的櫥窗。平面的部分有貼磁磚，毛筆寫上添丁、進財、登科、興旺、富貴等字樣，營造吉祥的氣場。
許願台上面這三枝木樁是三老爺溪在日據時代用來建造火車通行橋梁的木橋柱，已經超過百年歷史、是文化局列管的文物。鄭晴而說，保留百年木樁上方破損的部分，是為了保存早期釘橋樁工法的歷史見證。
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