台南仁德成功里圓環「一定成功許願台」落成將成新景點

台南市仁德區成功里圓環時鐘台改建為「一定成功許願台」，下午落成，里長鄭晴而希望這座位在成功里「全福新城圓環」、少見的的許願台成為成功里的新景點。

鄭晴而說，許願台「是我們的里民5千、1萬集資做起來的」，希望能夠連結距離300公尺的牛稠子車站公園，改善社區景觀。

許願台裝置造景作為民眾休憩和許願所用，要請大家一起來協助維護環境，現場設有監視器監控，公共設施若有惡意破壞、竊取情形，將會依法處理並求償。

許願台中間鐵鏈作為祈福的連結，下垂的鐵鏈部分做為「掛許願卡」用，在敲門後綁上許願卡，再敲「一定成功」完成祈福。

許願台上方兩側木造櫥窗意象，寫上「全福」為當地集合住宅稱謂，也象徵「全部福氣」的櫥窗。平面的部分有貼磁磚，毛筆寫上添丁、進財、登科、興旺、富貴等字樣，營造吉祥的氣場。