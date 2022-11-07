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農委會推「新式摺疊籃」 雲林農友試用百個給評語
農委會上月起在台北農產第一、第二批發市場推動「新式摺疊籃」取代現有紙箱包裝，採實名制租用並建立回收等制度，回收率高達9成。主委陳吉仲今至西螺果菜市場推廣說明，廣邀當地農友及農民團體跟進，立委劉建國受邀出席也說，這對政府推動淨零排放更有力道，會繼續研擬配套支持，讓更多農民加入使用。
陳吉仲今天至西螺果菜市場推廣新式摺疊籃，劉建國表示，該市場目前包裝仍以紙箱為大宗，不環保且製造出許多相關廢棄垃圾，加上近年國際紙漿價格上揚，紙箱價格飆漲，甚至不少農民反映買不到，農產品運銷出現問題。
二崙果菜生產合作社理事主席鍾錮鈿說，二崙蔬菜長期供應北農，每日平均約需使用500至1000個紙箱，目前大小紙箱單一價格約30至40元不等，農民成本增加，裝箱後再北上銷運還得承擔蔬菜黃化等風險，末端價格也會受影響。
鍾錮鈿表示，該合作社有冷鏈物流設備，雖然才剛加入使用，不過現在使用100個以上的新式折疊籃，目前觀察原本貨運每車需要3人左右將菜一箱箱搬上車，新式摺疊籃「棧板化」可集中操作，速度變快，也有助控管品質，末端售價連帶提升，逐漸打開接受度。
新式摺疊籃依國內農民使用方式打造，包括預留孔洞、貼紙黏貼處、底部排水孔等，每籃裝箱容量20公斤，至多可承受100公斤重，可按次向廠商租用；陳吉仲說，農委會補助供應單位5元、農民10元，每籃實際成本低於20元，回收系統由農委會協助，全國一體適用，鼓勵相關人員加入使用。
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