影／南科交通問題難解 立院考察地方要求速增建聯外道

南科園區持續擴大發展、周遭交通問題亟待改善，立法院財政委員會下午考察南科三條主要聯外道道路新建擴建計畫；因預估總工程經費將超過50億、落實恐怕遙遙無期，在地議員紛紛要求營建署等單位承諾不能只在紙上談兵。立委郭國文表示，相關道路許多規畫還需要評估，營建署應督促進度。

南科目前配合擴張三期、規畫興建三條主要聯外道路，一條是從山上工業園區連到南科，另外兩條則是從南科到市區另闢道路。郭國文指出，聯外道路不只能讓車輛往來更便捷，還能舒解市區交通及人口壓力，提升南科周遭生活機能，讓生活圈擴展。

營建署評估三條興建道路大約花費50億，不過因為原物料以及人工成本持續上揚，規畫再往後拖幾年、成本就可能增加好幾成。營建署長吳欣修表示，關乎提升生活機能、擴展生活圈的建設，營建署都樂意規畫，也會輔導市府提高預算執行率，以利於未來向國發會爭取公共建設預算計畫。

台南市議員林志展、蔡蘇秋金和陳秋宏也都針對聯外道路路線、寬度和施工計畫提出不同見解；林志展說，聯外道路問題反映快兩年了、都沒有進度地方很難接受。