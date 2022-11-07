蔬果新式摺疊籃成效佳 陳吉仲：112年起擴大辦理

因應節能減碳趨勢及配合建構冷鏈物流，台北農產運銷公司推動新式摺疊籃回收制度，取代一次性紙箱，農委會主委陳吉仲今天到西螺果菜批發市場推廣，宣布明年起擴大辦理。

農糧署今天在雲林縣西螺果菜批發市場辦理「農業用新式包材『塑膠摺疊籃』」推廣說明會，陳吉仲和民進黨立委、雲林縣長參選人劉建國、二崙果菜生產合作社理事主席鍾錮鈿等人出席，台北農產運銷公司翁震炘說明新制度實施成果。

鍾錮鈿表示，紙箱現在一個超過新台幣25元，遇到雨天容易軟爛，夏季悶熱，蔬果耗損高，同時不便搬運，可是新式摺疊籃通風、排水性好，便於搬運，由於全程低溫冷藏送至台北拍賣，蔬菜的品質較紙箱包裝的優，相對的拍賣價格好。

陳吉仲說，新式摺疊籃在北農運作成功，二崙果菜生產合作社和二崙鄉農會已配合此政策，今天到全國最大的蔬菜產區說明，希望產地的生產合作社、西螺果菜市場也參與，才能讓好的政策落實。

陳吉仲指出，為推動全國各地實施新式摺疊籃取代紙箱，農委會有獎勵制度，農民只要花20元，比現在購買紙箱成本更低，相關回收系統建置的經費由農委會協助，全國即可以一體適用。

劉建國認為，政府正推行淨零排放，農業所產生的碳值得關注，政府要提出政策輔導農民，做到降低排放量，而新式摺疊籃取代紙箱是大躍進，也有助於淨零排放。

農委會指出，現在以葉菜類為試辦品項，相關制度未來規劃導入各式蔬果，並擴展至其他果菜市場，並將持續推動農產品全冷鏈及機械化供應體系，提高批發市場蔬果運銷效率，減少批發市場產生廢棄物及碳排放，以達環境永續的目標。