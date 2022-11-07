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嘉市聖馬醫院慶祝醫師節 引進新技術嘉惠患者

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市聖馬爾定醫院引進微創手術「第四代達文西機械手臂」嘉惠患者。 圖／嘉義市聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院引進微創手術「第四代達文西機械手臂」嘉惠患者。 圖／嘉義市聖馬爾定醫院提供

嘉義市天主教聖馬爾定醫院日前舉辦院慶暨醫師節彌撒，為在疫情肆虐下這幾年辛苦奉獻的醫師們獻上深深的感恩，也同時啟用「第四代達文西機械手臂」，期待未來在開創聖馬醫療新紀元的同時，也能嘉惠更多患者享有醫學中心等級設備與絕佳的手術效果。

11月12日為醫師節，聖馬爾定醫院在一樓大廳與四樓兒科候診區設置「拍照打卡立牌架」，提供民眾在等候看診的同時拍照打卡上傳，獻上幾句溫暖的話，為辛苦看診的醫師們鼓勵打氣。

為提供給雲嘉鄉親更好的醫療照護品質，聖馬爾定醫院於10月底引進微創手術「第四代達文西機械手臂」，除了能在外科手術處理做到非常精細外，對於術中風險、術後復原皆有很大的成效。目前已由一般外科執行完成三台手術，之後將運用於一般外科、泌尿外科、大腸直腸外科及耳鼻喉科等手術領域。期待未來在開創聖馬醫療新紀元的同時，亦能嘉惠更多患者享有醫學中心等級設備與絕佳的手術效果。

院長陳美惠表示，在祝福禮進入開刀房看到達文西系統時，那是一種充滿欣悅又震撼的感動，代表醫療水平又更加提升，且達文西帶來的術後品質與成果，更能為患者創造福音。在感謝醫師們之餘，也希望大家能繼續用愛心耐心發揮團隊最大精神，成就最好最圓滿的顧客價值。

彌撒主禮神父趙永吉也以耶穌治好癱子的故事為例，期勉要常保助人之心，勿因苦楚和缺乏希望而關閉心門。

嘉義市聖馬爾定醫院舉行「第四代達文西機械手臂」 啟用典禮。圖／嘉義市聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院舉行「第四代達文西機械手臂」 啟用典禮。圖／嘉義市聖馬爾定醫院提供

微創手術 醫師

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