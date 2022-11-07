南市做工行善團為弱勢勞工修繕 拍紀錄片推廣理念

台南市政府勞工局做工行善團，長期帶領各工會團體為弱勢勞工修繕獲各界好評，勞工局職訓就服中心近日也安排學員透過拍攝紀錄片推廣理念，希望將南市打造更有溫度的愛心城市。

勞工局做工行善團隊日前獲報前往鹽水區關懷訪視一名洪姓案主住宅修繕問題，洪某已79歲，同住的妻子中風數年，子女皆在外地工作，經濟上僅能維持生活開銷，難改善父母居住環境。目前案主每月只能依靠7000元的老農津貼維生，房屋雖已年久失修，仍無足夠資金修繕。

會勘過程中，也發現屋況多處破損嚴重，屋瓦需要修補，天花板及牆壁木板腐爛脫落，窗戶木框已腐爛，老舊電線、電燈得更新，斑駁牆壁也需要重新上漆美化。勞工局將啟動「有情有疼心 ㄟ厝」弱勢勞工家庭房屋修繕方案，協力連結工會志工，為洪姓個案修繕居家住宅問題。

勞工局職訓就服中心影片企畫製作後製培訓班學員，也以做工行善團中志工真實故事及修繕過程為題材，要把做工行善團的「繕」舉拍攝成記錄片，共同分享創造美好。