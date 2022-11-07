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企業自主防災 威致鋼鐵添購消防車
台南市官田區威致鋼鐵響應南市消防局推動企業義消，近期購入一輛消防水庫車，希望在災害發生時第一時間發揮最大滅火功能，今上午消防隊員教導員工操作要訣，希望讓廠區消防安全多一層保障。
南市消防局說，工安防災意識抬頭，許多企業家對職場防火防災安全越趨重視，消防之友會第二辦事處長胡正德今年以自主招募企業義消為起頭拋磚引玉，已有多家業者響應。在業界知名的威致鋼鐵，這次自購校方水庫車，更強化自主救災能量。
業者今邀請官田消防分隊小隊長陳至坤及消防隊員前往傳授相關消防搶救要領，藉此培植員工初期消防救災能力。此外針對外籍移工加強重點培訓，現場更有多國語言翻譯師前來協助，確保每位外籍移工均能熟悉各項搶救環節重點，加強企業自主防災量能。
第二救災救護大隊長丁春能表示，近年可明感到越來越多企業重視職場安全及健康，針對自己場所特性，自主加強防災能量；舉凡招募企業義消、添購消防搶救設備等，都是很棒的想法。
消防局長李明峯也說，外籍移工教育訓練落實也很重要，場所內各項消防安全設備操作說明應有多國語言，且教育訓練時也應有翻譯人員在現場協助，才能降低語言隔閡，正確傳遞消防防災要領。
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