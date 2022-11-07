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台南捷運進程恐延宕？立委郭國文：爭明年核定2024開工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南捷運進程恐延宕？立委郭國文爭取明年核定、2024開工。圖／郭國文提供
台南捷運進程恐延宕？立委郭國文爭取明年核定、2024開工。圖／郭國文提供

立法院財政委員會今天到台南考察交通建設預算執行及後續經費規畫；立委郭國文要求行政單位盡速審查「先進運輸系統」藍線一期、延伸線及深綠線規畫進度及後續經費。郭國文表示，國發會允諾，只要是政院通過的重大建設，都會有預算支援。

眾人先後會勘台鐵大橋站、台南捷運藍線、綠線規畫路線、轉運站相關設施進度。

交通部政務次長胡湘麟表示，台南市政府送上來的計畫藍線一期進度最快，目前正在綜合規畫，並請市府根據專家學者的意見進行修正，預計交通部還須2個月才能完成審查並報請行政院。

後續政院交付國發會後，大概也須2個月時間審議，才能報院核定；另從核定到開工還面臨都市計畫變更、用地取得等行政作業，中間約要1年半至2年時間，整體估算，藍線一期最快將在2024年開工。

國發會國土區域離島發展處處長彭紹博強調，預算部分只要是政院核定的重大建設都一定會有預算支援。財政部推動促參司司長李建賢說，相關建設適用促參，過去因軌道建設的自償比率低，導致民間投資意願不高；未來修法通過後，就可用附買回公共服務方式進行票價補助，也能加速經費的籌備。

針對先進運輸的後續規畫，首先是將平實轉運站打造成軌道與公路共構的關鍵，同時也讓商場進駐，兼顧交通與購物休閒的功能，藉由BOT模式，來活化財政部國產署用地，並帶動周遭發展。

李建賢表示，透過促參興建轉運站不是問題，反而是後續營運才是促參司關注的重點，他強調，前期的營運規畫要確實，否則BOT若營運不良，反而恐成為地方政府的財政負擔。

財委會也到永康區考察鐵路地下化工程進度，郭國文指出，大橋車站未來是捷運藍線及永康鐵路地下化共構站，應特別注意地下化後與原有鐵路的接軌，尤其現有車站腹地狹小，未來如何立體化是規畫的重點。

郭國文表示他積極爭取，藍線一期及鐵路地下化應在4個月內核定，2年內動工，希望中央與地方合作能加速台南交通建設辦理的程序，讓台南市民盡快享受先進軌道運輸的便利。

台南捷運進程恐延宕？立委郭國文爭取明年核定、2024開工。圖／郭國文提供
台南捷運進程恐延宕？立委郭國文爭取明年核定、2024開工。圖／郭國文提供
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台南捷運進程恐延宕？立委郭國文爭取明年核定、2024開工。圖／郭國文提供
台南捷運進程恐延宕？立委郭國文爭取明年核定、2024開工。圖／郭國文提供

郭國文 鐵路地下化 捷運

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