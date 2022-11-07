快訊

中職／兄弟四番陳子豪冠軍戰連4場貢獻打點 直逼恰恰鬼神紀錄

飆罵唐寶寶炸物老闆網上討饒 卻被眼尖網友發現「吃錯藥」

委員買菜被罵！不公布高端EUA審查名單 王必勝：怕專家受霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

增建更衣間提供登山杖 關子嶺大凍山步道修建今啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
關子嶺大凍山步道修建今啟用，增設更衣室方便山友。圖 ／嘉義區林管處提供
關子嶺大凍山步道修建今啟用，增設更衣室方便山友。圖 ／嘉義區林管處提供

農委會林務局嘉義區林管處今天舉行台南白河關子嶺大凍山步道修建啟用儀式，除增建更衣間，登山口免費提供愛心手杖，以更貼心服務滿足山友需求，邀請山友來體驗，並由大台南登山協會及台南市大凍山山友會認養。

關子嶺大凍山步道是南市熱門登山健行路線，日前步道受災，舖面損壞，林務局嘉義林區管理處參採山友建議，細部調整步道踏階及採取手作步道自然工法修建，歷經1年施工上月完工， 今辦理啟用儀式。

現場也邀請登山團體、國家森林志工及南市政府、地方民意代表等100餘人，共同體驗工法自然及嶄新的關子嶺大凍山步道，並由大台南登山協會及台南市大凍山山友會代表簽署認養關子嶺大凍山步道，邀請山友更維護無痕杉林。

嘉義林管處說，整建工程在兼顧山友使用需求下，施工過程未封閉，隨時接受民眾檢驗及回饋，並以手作步道方式隨時調整，讓民眾走得更舒適。

嘉義林管處處長張岱表示，關子嶺大凍山步道整修採取生態工法，以就地取材方式進行修建，在滿足安全性前提，呈現最自然步道，同時也整修了涼亭、座椅、休憩平台，及增建更衣間等設施，並於登山口放置竹杖供民眾使用，更貼心滿足山友需求。

台南白河關子嶺大凍山步道歷經1年修建今啟用。圖 ／嘉義區林管處提供
台南白河關子嶺大凍山步道歷經1年修建今啟用。圖 ／嘉義區林管處提供
關子嶺大凍山步道修建今啟用，還提供愛心手杖讓山友更便利。圖 ／嘉義區林管處提供
關子嶺大凍山步道修建今啟用，還提供愛心手杖讓山友更便利。圖 ／嘉義區林管處提供

台南 關子嶺

延伸閱讀

南市首件民間捐建社會住宅簽約　黃偉哲：節省公帑40億

打造蝴蝶樂園！關子嶺紅葉公園新開放 一起來種蜜源植物

減少柴油機具成大烏賊 南市環局從這方面著手

前進佳里 南市「藝術進區」邀紙風車劇團演出

相關新聞

台南捷運進程恐延宕？立委郭國文：爭明年核定2024開工

立法院財政委員會今天到台南考察交通建設預算執行及後續經費規畫；立委郭國文要求行政單位盡速審查「先進運輸系統」藍線一期、延...

嘉義分署將拍賣11輛汽機車 保時捷、凌志也在內

行政執行署嘉義分署受嘉義地檢署囑託拍賣11輛查扣汽機車定於本月11日（周五）上午於嘉義地檢署大型贓物庫進行拍賣，當中有保...

增建更衣間提供登山杖 關子嶺大凍山步道修建今啟用

農委會林務局嘉義區林管處今天舉行台南白河關子嶺大凍山步道修建啟用儀式，除增建更衣間，登山口免費提供愛心手杖，以更貼心服務...

終身學習城市 全國社會教育貢獻獎台南雙喜臨門

全國社會教育貢獻獎出爐，台南市家庭教育中心及玉山國小主任徐子蔚主任在眾多競爭者中脫穎而出，分別獲得團體組及個人組獎，市長...

南市首件民間捐建社會住宅簽約 黃偉哲：節省公帑40億

南台灣首件民間自提捐建台南公宅案今天簽約，南市府表示，此案是目前全台依都市計畫法規捐建公宅戶數最多的案件，預計明年底動工...

雲林首座虎尾寵物公園啟用 提供安全優雅的遛狗空間

為提供毛小孩有獨立休憩空間，虎尾鎮公所和雲林縣府尋求各適公園綠地，打造縣內第1座設有安全圍籬區的寵物公園「汪星人運動公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。