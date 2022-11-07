增建更衣間提供登山杖 關子嶺大凍山步道修建今啟用

農委會林務局嘉義區林管處今天舉行台南白河關子嶺大凍山步道修建啟用儀式，除增建更衣間，登山口免費提供愛心手杖，以更貼心服務滿足山友需求，邀請山友來體驗，並由大台南登山協會及台南市大凍山山友會認養。

關子嶺大凍山步道是南市熱門登山健行路線，日前步道受災，舖面損壞，林務局嘉義林區管理處參採山友建議，細部調整步道踏階及採取手作步道自然工法修建，歷經1年施工上月完工， 今辦理啟用儀式。

現場也邀請登山團體、國家森林志工及南市政府、地方民意代表等100餘人，共同體驗工法自然及嶄新的關子嶺大凍山步道，並由大台南登山協會及台南市大凍山山友會代表簽署認養關子嶺大凍山步道，邀請山友更維護無痕杉林。

嘉義林管處說，整建工程在兼顧山友使用需求下，施工過程未封閉，隨時接受民眾檢驗及回饋，並以手作步道方式隨時調整，讓民眾走得更舒適。