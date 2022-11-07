終身學習城市 全國社會教育貢獻獎台南雙喜臨門

全國社會教育貢獻獎出爐，台南市家庭教育中心及玉山國小主任徐子蔚主任在眾多競爭者中脫穎而出，分別獲得團體組及個人組獎，市長黃偉哲為他們賀喜，也肯定他們長年對社會教育的貢獻，獲獎實至名歸。

黃偉哲表示，各縣市都設有家庭教育中心，但台南市特別重視家庭教育的推動，不僅強化中心的人力，設置活動推廣、諮詢輔導組，辦理預防性的家庭教育推廣活動及支持性輔導教育課程，更以多元化的家庭教育活動，支援各類家庭的學習需求。每年辦理1000多場次的課程活動外，也透過個別化的親職教育、創造心生活、讓家偉大等支持性專案，為弱勢家庭注入更多的關懷，協助孩童安心向學。近年更深入社區推展家庭教育系列講座，由於活動內容務實有益，參與民眾回流率高達5成。

南化區玉山國小教導主任徐子蔚，長年協助偏鄉地區社會教育推廣活動，運用偏鄉小校有限的資源，結合學校課程，規畫系列活動，並主動申請外部資源，善用媒體融入多樣化課程，也積極走踏社區並推廣，績效卓著。

教育局長鄭新輝說，教育局在全市學校設立38個樂齡學習中心、11處數位機會中心、成人基本教育班，也積極推動社區教育、高齡者教育、家庭教育等，透過區內學校和民間團體，共同協力規畫務實的課程，走入社區、充實市民的生活內涵，讓學校與社區共存共榮，也符應社區成人終身學習需求。