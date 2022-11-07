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南市首件民間捐建社會住宅簽約 黃偉哲：節省公帑40億

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南台灣首件民間自提捐建台南公宅案今天簽約，台南市政府可無場取得445戶社會公宅。記者鄭惠仁／攝影
南台灣首件民間自提捐建台南公宅案今天簽約，台南市政府可無場取得445戶社會公宅。記者鄭惠仁／攝影

南台灣首件民間自提捐建台南公宅案今天簽約，南市府表示，此案是目前全台依都市計畫法規捐建公宅戶數最多的案件，預計明年底動工，市府將無償取得445戶的公宅，總計可為市庫節省公帑支出約40億元。

「台南市永康區康橋段捐建台南公宅」案今由市長黃偉哲、和宜建設董事長張晋源於永華市政中心簽約，黃偉哲表示，此案是南市首件民間建案自提捐建的台南公宅爭取容積獎勵案件，地點為永康的蛋黃區，周邊有市立圖書館總館、大橋國中、閱之森特色公園等，休閒及文教都市機能完善，若再加上永康砲校遷移後所釋出的綠地和行政空間，未來榮景可期。

黃偉哲強調，提供優質且穩定的居住空間給弱勢及青年，是政府努力的目標，因此市府盡力把社會住宅放在蛋黃區，因為生活機能相對完善，對於社會新鮮人，或是在經濟上較弱勢族群來說較便利，不僅能減輕生活負擔，在交通上也將更為便捷。

都發局長莊德樑指出，基地位址在永康區東橋七路與東橋二街交叉口，捐建土地面積4165.3平方公尺，預計規畫21層大樓，在外觀設計上採現代簡約的風格，並將保留區內老樹，形成充滿綠意的社區。

和宜建設表示，總共將興建10棟大樓，2棟捐作社會公宅，8棟為私宅，私宅每戶2至4房，公宅1至2房。都發局說，此案捐1坪做為社會公宅，就回饋1坪給私宅，創造雙贏。

都發局表示，台南市社會住宅從無到有，為踐行居住正義，採取「居住正義3部曲」，包含租金補貼、包租代管及社會住宅3大面向全面推動。並配合中央政策修訂都市計畫法規，明定公有土地供作社會住宅使用，容積得提高至法定容積的1.5倍；私人建築無償捐建600平方公尺以上樓地板面積給縣市政府作社會住宅使用，可爭取獲得容積獎勵。

此次和宜建設捐建康橋段台南公宅，即是循修法成果提案申請，展現公私協力、共同實現居住正義的重要策略，南市府持續積極的配合中央住宅政策，除了目前推動的多項住宅業務外，期許未來透過政府直接興建及多元取得方式，增加社會住宅供給，以達到穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益，進而落實居住正義。

南台灣首件民間自提捐建台南公宅案今天簽約，台南市政府可無場取得445戶社會公宅，此為模擬圖。圖／台南市都發局提供
南台灣首件民間自提捐建台南公宅案今天簽約，台南市政府可無場取得445戶社會公宅，此為模擬圖。圖／台南市都發局提供

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