快訊

中職／兄弟四番陳子豪冠軍戰連4場貢獻打點 直逼恰恰鬼神紀錄

飆罵唐寶寶炸物老闆網上討饒 卻被眼尖網友發現「吃錯藥」

委員買菜被罵！不公布高端EUA審查名單 王必勝：怕專家受霸凌

雲林首座虎尾寵物公園啟用 提供安全優雅的遛狗空間

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族一家人和毛小孩快樂玩在一起。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族一家人和毛小孩快樂玩在一起。記者蔡維斌／攝影

為提供毛小孩有獨立休憩空間，虎尾鎮公所和雲林縣府尋求各適公園綠地，打造縣內第1座設有安全圍籬區的寵物公園「汪星人運動公園」今天正式啟用，寵物公園設於虎尾鎮三民路「山河院」旁的綠地。雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠歡迎民眾帶著家中毛小孩來專屬的運動空間，享受自由奔跑暢快感。

縣長張麗善表示，縣府為造友善動物環境，除推動植入晶片、狂犬疫苗施打及節育等3合1政策，流浪狗也推行結紮，成效數量突破以前的兩倍，達六千隻以上，最近更積極尋求適合的空間期能打造寵物友善公園。

張麗善說，感謝虎尾鎮長丁學忠及鄉代主席林嘉弘帶領的團隊，促成第1座友善愛護毛小孩寵物公園今天終能啟用，讓飼主帶心愛的毛小孩在安全的空間中，透過各項設施跑跑跳跳，毛小孩更健康飼主也可安心。

鎮長丁學忠表示，公所盤點鎮內空間打造汪星人運動公園，四周有圍籬，園內設置有兩道安全門，穿越涵管、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地供毛孩無限制奔玩，園區種植美麗的落羽松提供飼主遮蔭休息，並有友善狗便撿便袋及清洗池，夜間定時照明讓晚上使用更便利，也籲請飼主養成遛狗不留便的好習慣，希望飼主把便便帶走。

寵物公園一啟用就有不少人帶著愛狗進園遊玩，大人小孩玩得很高興，幾位飼主說，公園環境優雅也很安全，四週圈圍不用擔心狗狗衝到馬路發生危險，也不用擔心路人被狗嚇到。狗狗可以安全又自由自在奔跑，太棒了。

防疫所長廖培志也呼籲，維護公共空間人人有責，入園也須注意狗群間互動，避免發生互咬，也提醒家中犬貓要寵物登記、絕育並定期施打狂犬病疫苗。

雲林第1座寵物公園啟用，入口兩道門且提供狗便便塑膠帶，維護園區潔淨。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座寵物公園啟用，入口兩道門且提供狗便便塑膠帶，維護園區潔淨。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族和毛小孩快樂玩在一起，連老外也帶狗狗來玩。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族和毛小孩快樂玩在一起，連老外也帶狗狗來玩。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族和毛小孩快樂玩在一起。圖／雲林縣府提供
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族和毛小孩快樂玩在一起。圖／雲林縣府提供
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族和毛小孩快樂玩在一起。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族和毛小孩快樂玩在一起。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族一家人和毛小孩快樂玩在一起。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族一家人和毛小孩快樂玩在一起。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族一家人和毛小孩快樂玩在一起。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座寵物公園啟用，提供安全舒適的遛狗空間，愛狗族一家人和毛小孩快樂玩在一起。記者蔡維斌／攝影

寵物 毛小孩 張麗善 汪星人

延伸閱讀

雲林縣長參選人政見發表 聚焦青年與長照政策

幸福指數最後一名 劉建國「討交代」 張麗善：盡力改變

劉建國批雲林幸福指數吊車尾 張麗善：盡心盡力改變

雲林縣長候選人政見發表錄影 劉建國、張麗善隔空爭論

相關新聞

台南捷運進程恐延宕？立委郭國文：爭明年核定2024開工

立法院財政委員會今天到台南考察交通建設預算執行及後續經費規畫；立委郭國文要求行政單位盡速審查「先進運輸系統」藍線一期、延...

嘉義分署將拍賣11輛汽機車 保時捷、凌志也在內

行政執行署嘉義分署受嘉義地檢署囑託拍賣11輛查扣汽機車定於本月11日（周五）上午於嘉義地檢署大型贓物庫進行拍賣，當中有保...

增建更衣間提供登山杖 關子嶺大凍山步道修建今啟用

農委會林務局嘉義區林管處今天舉行台南白河關子嶺大凍山步道修建啟用儀式，除增建更衣間，登山口免費提供愛心手杖，以更貼心服務...

終身學習城市 全國社會教育貢獻獎台南雙喜臨門

全國社會教育貢獻獎出爐，台南市家庭教育中心及玉山國小主任徐子蔚主任在眾多競爭者中脫穎而出，分別獲得團體組及個人組獎，市長...

南市首件民間捐建社會住宅簽約 黃偉哲：節省公帑40億

南台灣首件民間自提捐建台南公宅案今天簽約，南市府表示，此案是目前全台依都市計畫法規捐建公宅戶數最多的案件，預計明年底動工...

雲林首座虎尾寵物公園啟用 提供安全優雅的遛狗空間

為提供毛小孩有獨立休憩空間，虎尾鎮公所和雲林縣府尋求各適公園綠地，打造縣內第1座設有安全圍籬區的寵物公園「汪星人運動公園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。