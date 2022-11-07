雲林首座虎尾寵物公園啟用 提供安全優雅的遛狗空間

為提供毛小孩有獨立休憩空間，虎尾鎮公所和雲林縣府尋求各適公園綠地，打造縣內第1座設有安全圍籬區的寵物公園「汪星人運動公園」今天正式啟用，寵物公園設於虎尾鎮三民路「山河院」旁的綠地。雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠歡迎民眾帶著家中毛小孩來專屬的運動空間，享受自由奔跑暢快感。

縣長張麗善表示，縣府為造友善動物環境，除推動植入晶片、狂犬疫苗施打及節育等3合1政策，流浪狗也推行結紮，成效數量突破以前的兩倍，達六千隻以上，最近更積極尋求適合的空間期能打造寵物友善公園。

張麗善說，感謝虎尾鎮長丁學忠及鄉代主席林嘉弘帶領的團隊，促成第1座友善愛護毛小孩寵物公園今天終能啟用，讓飼主帶心愛的毛小孩在安全的空間中，透過各項設施跑跑跳跳，毛小孩更健康飼主也可安心。

鎮長丁學忠表示，公所盤點鎮內空間打造汪星人運動公園，四周有圍籬，園內設置有兩道安全門，穿越涵管、跑跳輪型道、波浪棧道、原始泥草地供毛孩無限制奔玩，園區種植美麗的落羽松提供飼主遮蔭休息，並有友善狗便撿便袋及清洗池，夜間定時照明讓晚上使用更便利，也籲請飼主養成遛狗不留便的好習慣，希望飼主把便便帶走。

寵物公園一啟用就有不少人帶著愛狗進園遊玩，大人小孩玩得很高興，幾位飼主說，公園環境優雅也很安全，四週圈圍不用擔心狗狗衝到馬路發生危險，也不用擔心路人被狗嚇到。狗狗可以安全又自由自在奔跑，太棒了。