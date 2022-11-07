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嘉義分署將拍賣11輛汽機車 保時捷、凌志也在內
行政執行署嘉義分署受嘉義地檢署囑託拍賣11輛查扣汽機車定於本月11日（周五）上午於嘉義地檢署大型贓物庫進行拍賣，當中有保時捷、凌志等名牌豪車。嘉義分署表示，想撿便宜的民眾可到場競標。
嘉義分署表示，這次囑託拍賣的11輛汽機車，有裁判確定為被告所有供犯罪所用或犯罪所得之物；也有於判決確定前偵查或審判程序中檢察官認為有即時進行變價程序的必要者。11輛車輛中有保時捷、凌志等名牌豪車，也有豐田、日產及中華等一般價位代步車。
嘉義分署定於11月11日（周五）上午10時於嘉義地檢署大型贓物庫（地址：嘉義市東區新生路302巷35號）進行拍賣，相關拍賣車輛資料可上嘉義分署網站查詢。
分署表示，為有效保全及提升沒收成效，免於因偵審程序造成扣押物價值減損，影響日後裁判確定後的沒收或追徵，犯罪扣押物於判決確定前的偵查或審判程序中實有即時進行變價程序的必要。法務部因此訂定「檢察機關與行政執行機關辦理囑託業務聯繫要點」，規範檢察機關將犯罪案件扣押物囑託行政執行分署即時變價相關程序。
嘉義分署遵照法務部指示，與轄區嘉義、雲林地檢署聯繫通力合作，將受託變價的犯罪扣押物迅速進行拍賣，落實有效沒收不法犯罪所得及供犯罪所用之物的刑事政策，以達有效遏止犯罪。
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