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雲林縣長候選人政見發表 他的發言讓手語老師「汗顏」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
手語老師黃聖芬有25年翻譯經驗，資歷豐富。記者陳苡葳／攝影
手語老師黃聖芬有25年翻譯經驗，資歷豐富。記者陳苡葳／攝影

雲林縣選舉委員會今天上午舉行縣長候選人電視公辦政見發表會錄影，國民黨候選人張麗善、無黨籍候選人林佳瑜、民進黨候選人劉建國等3人抽完上台順序依序上台發言，每人20分鐘；其中第2位上台的林佳瑜並未像另2名候選人「有備而來」，強調自己「想到什麼說什麼」，跳躍式的思考與發言，考驗手語翻譯老師黃聖芬的臨場反應，她直呼「翻譯完鬆了一口氣！」頻頻拭汗。

林佳瑜是執業牙醫師，他維持一貫作風，未設競選總部及製作廣告旗幟、競選宣傳單，且不上街宣傳，強調自己以完全乾淨的方式參選。

林佳瑜今天上午約8點43分左右步入選委會報到，他說自己「想講什麼、就說什麼」，如果上台後還記得的話，會針對國家民防部分提出政見，隨即完成報到手續並至3樓錄影現場。

林佳瑜開場發言便舉例1989年上映的愛情喜劇片「當哈利碰上莎莉」故事，話間數次轉移焦點，談論長照健康觀念、社會結構、老化問題及青年工作機會等議題，20分鐘的發言時間一到仍未停，約超出20多秒，經主辦單位消音才結束發言。

而同步手語翻譯的黃聖芬則在一結束後馬上擦汗，她說，雖然這場翻譯並不是歷年來最難的一次，但林的邏輯思考新穎、發言也非常跳躍，雖然無法完全聽懂意思，但盡力理解並逐字翻譯，翻譯完已滿頭大汗，一邊擦汗一邊有鬆一口氣的感覺。

擔任翻譯25年的黃聖芬遇過更高難度的吟詩、跳舞翻譯場合，林佳瑜以講故事的方式發言，她認為還可以接受，盡力同步即時翻譯，雖然無法即時理解重點，大部分都是透過其語言逐字翻譯，不過能將候選人想說的訊息完整呈現給縣民才是最重要的。

手語老師黃聖芬翻譯完無黨籍雲林縣長候選人林佳瑜的政見發表後，頻頻拭汗。記者陳苡葳／翻攝
手語老師黃聖芬翻譯完無黨籍雲林縣長候選人林佳瑜的政見發表後，頻頻拭汗。記者陳苡葳／翻攝
無黨籍雲林縣長候選人林佳瑜今天參加縣長候選人電視公辦政見發表會錄影，發言跳躍，考驗手語老師臨場反應。記者陳苡葳／翻攝
無黨籍雲林縣長候選人林佳瑜今天參加縣長候選人電視公辦政見發表會錄影，發言跳躍，考驗手語老師臨場反應。記者陳苡葳／翻攝

2022大選 雲林縣選舉 林佳瑜 張麗善 劉建國

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