科技化消防訓練 台南市消防人員展開測力板檢測

台南市消防人員今天在消防局永華局本部，透過測力板檢測，以及科學數據分析，了解每個人需要加強的能力，以改善體能訓練方針及追蹤成效。

台南市消防局為了讓消防人員了解自己目前的肌力特質及追蹤訓練前、中、後的情況，有別於以往制式的體能測驗，今天上午在消防局永華局本部七樓大禮堂辦理測力板檢測，今天第一梯次30人受測，之後再擇期擴大辦。

針對受測消防人員的CMJ（反向跳）、SJ（蹲跳）、DJ(落地跳)及IMTP(等長肌力)進行檢測，再透過科學數據分析，了解每位消防人員需要加強的能力，以改善消防人員體能訓練方針及追蹤成效。

「沒有檢測都只是在揣測」，災害搶救科股長邱士榮說，測力板為研究運動表現上的測量工具，消防局利用透過測力板科技檢測出各項數據及判讀，清楚了解消防人員當下的肌力特質以作為訓練前、中、後的評估建議，透過科學化的訓練以達到消防人員肌力及體能全面強壯的目的。

市長黃偉哲表示，消防人員在災害執行勤務及搬運患者都需要消耗大量的肌力及體能，此次舉辦消防人員測力板檢測，讓消防弟兄更加了解自身最大肌力狀況，使救災戰力持續維持並強化。

消防局局長李明峯說，透過測力板，有助於消防局未來規劃有效益的體能訓練課程，提升消防人員的最大肌力與體能，增進執勤效率並降低出勤受傷風險，保障民眾生命財產安全，也確保消防員的救災執勤安全。