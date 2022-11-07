南科實驗中學師生下田採收蔬菜 開心體會農會食農教育

台南市新市區農會今天為南科實驗中學國小部四健會學生會員、舉辦食農教育體驗活動，師生先到新市區潭頂里康爺爺蘿蔔園採蘿蔔，然後前往金緻農莊採收有機蔬菜；許多師生都是第一次下田，覺得新奇有趣，上百人中午各個人手一大袋新鮮蔬菜。

新市區10多年前曾因有食品加工廠契作收購白蘿蔔，農曆過年間常可看見一大片的蘿蔔田間夾雜著蝴蛾飛舞，加工用的白蘿蔔長得頭好壯壯、又肥又大蔚為景觀。後來因為國人飲食習慣改變，大片蘿蔔田不再出現。

近年小家庭消費型態不同，農民不再追求大產量、白玉蘿蔔因體型較小，成長到收成約需45天，具有生長期短、適合在秋冬期間作的特點，所以深獲農民青睞。農會舉辦活動希望讓民眾尤其小朋友能夠知道平常吃的食物來源、體會農民種植的辛苦。

農會總幹事李美嬅表示，白玉蘿蔔口感相當細緻紮實，料理時不須削皮：只需在烹煮前把表皮清洗乾淨，適合燉、煮、滷或晒乾醃漬等，甚至連蘿蔔葉也能打汁、川燙或加工成雪裡紅，蘿蔔糕也是許多人喜歡的食物；農會與農民有近距離的接觸，體會生產者的辛苦，更希望讓消費者了解生產農民的生產理念和用心，因此會針對不同對象，舉辦各種不同作物的食農體驗活動。

農會承辦人員指出，今天參與採收的是南科實中國小部四健會學生成員，由於大部分學生都是科技業、較少接觸農田的子女，所以選擇白白嫩嫩又容易採摘的白玉蘿蔔，讓大家更有成就感。康爺爺的蘿蔔田由青農康培津和康晉才兩兄弟共同管理，田區較為偏僻，作物生長更不會受汙染。

農會表示，有機蔬菜非常受大眾喜愛，因為栽培環境受限很多，除了要有溫網室的設施；還需接受專業機構在生長過程中抽檢，通過標準後才能獲得標章。新市青農副會長康世詮為讓學生會員近距離的觀摩學習，特別強調僅開放給這批學員作教材，活動結束後整個設施園區必須作消毒，工程非常浩大。

￼校方表示，自然教育除在書本中，實地感受親身體驗效果更大，學生會員除了走出校園外，更會接觸到、看到實地學習，讓食農教育體驗更有意義。