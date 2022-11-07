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改善鹽水岸內影視基地聯外道路 年底發包將拓寬為12米
改善鹽水岸內影視基地聯外道路狹窄有譜；台南市政府向中央成功爭取， 現有路寬6米將拓寬12米，預計今年底發包，預估明年完工。
台南市政府工務局今上午表示，為配合影視基地開發，帶動周邊觀光業的商機發展，已向中央爭取前瞻計畫經費核定補助2600萬元，將該基地現寬約6公尺的聯外道路拓寬為12公尺，同時一併改善岸內國小周邊道路品質。
工務局說，該工程包括改善包含聯外道路由6公尺拓寬為12公尺，長度426公尺，及岸內國小周邊道路改善AC刨鋪267公尺，工程設計由內政部營建署審議修正中，預計年底完成設計並上網發包，工期約210個日曆天，推估約在明年完工。
工務局進一步表示，岸內糖廠影視基地聯外道路兩側有部份私有地，拓寬道路須價購開闢，市府將與地主達成協議後，辦理工程發包作業。
另外，現況道路兩側種有35株菩提樹，經邀請樹木專家現地勘查，評估僅9株樹形完整且健康度較佳適合移植，後續處置方案，將與護樹團體討論後最後決定。
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