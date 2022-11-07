官民止訟化美事 將軍馬沙溝活動中心歷8次流標今動工

台南市將軍區馬沙溝多功能活動中心，在歷經8次流標今天上午辦理動土儀式，預計明年底11月完工，過程中還有段因廟產土地糾紛，最後在市長黃偉哲拍板興建多功能活動中心官民止訟下，最後皆大歡喜落幕。

馬沙溝多功能活動中心新建工程，在鄉親殷切期盼下，今在李聖宮牌樓前舉行動土典禮，黃偉哲主持動土典禮，民政局長姜淋煌、將軍區長洪聰發及在地里長代表都到場，地方以辦喜事心情，歡喜迎接這一刻。

該多功能活動中心落腳馬沙溝李聖宮東側牌樓空地，為地上2層樓建築，總樓地板面積665.54平方公尺，1樓440.4平方公尺，將規畫設置禮堂及居民活動使用空間，2樓211.62平方公尺作為多功能空間，工期360個日曆天，預計明年11月完工。

「真的要感謝市府力挺。」將軍區長洪聰發說，這項工程今年5月起辦理招標，遭遇工程原物料飆漲歷經了8次流標，工程經費由原來2200餘萬元追加至約3000萬元，在上月第9度終於順利決標，鄉親們都很開心。

「要給市府團隊按個讚！」將軍區里長聯誼會長、長沙里長陳啟瑜說，李聖宮是地方信仰中心，約50多年前地方父老集資購買這塊土地，寄付在私人手上，南縣市合併時因寺廟資產未辦理登記為市府充公，廟方與市府纏訟多年，後黃偉哲上任後基於地方和諧尋求解套，市府及廟方都止訟，由市府斥資興建已老舊的活動中心，在鄉親們一片贊成下平和落幕。