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減少柴油機具成大烏賊 南市環局從這方面著手

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局調查並檢測1億元以上營建工程，抓出大烏賊。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局調查並檢測1億元以上營建工程，抓出大烏賊。記者鄭惠仁／翻攝

為減少柴油引擎施工機具排放黑煙，台南市環保局調查並檢測1億元以上營建工程，以及第1級大型工地施工機具排煙情形，累計檢測122輛，其中114輛黑煙排放符合規範，合格率雖93.4%，但希望藉此汰除老舊施工機具。

柴油引擎施工機具要避免嚴重排放黑煙，妥善維修與保養是關鍵。環保局指出，美國曾經做過研究，如能有效維修高汙染柴油引擎施工機具的噴油嘴、調整或更換噴射泵浦、調整調速器、更換空氣濾清器等，可改善黑煙不透光率，減少粒狀汙染物、總碳氫化合物等汙染物排放，其中黑煙透光率改善率約28%至41%，總碳氫化合物改善率可達70%至87%。

環保局表示，不透光率檢測，最能確認施工機具黑煙排放情形，經以不透光式煙度計檢測122輛施工機具，其中114輛符合不透光率的規範，當場黏貼具1年有效期的自主管理優級標章。今年預計執行黑煙檢測目標數為170輛，12月底前會完成目標數。

環保局長謝世傑提醒，雖然施工機具取得自主管理標章仍是鼓勵性質，但隨著環保意識逐漸高漲，民眾對於空氣品質越來越重視，籲請施工機具擁有者加強自主管理，建議營建工地等業主透過工程契約規範，去要求施工機具取得標章，藉此汰除老舊施工機具以提升企業形象並維護空氣品質。施工機具檢測等相關問題可撥打專線06-2965081洽詢。

空氣品質

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