慶祝醫師節 翁章梁表揚嘉義縣防疫有功醫院與績優醫師

嘉義縣醫師公會昨晚在新悅花園酒店，舉行今年醫師節慶祝大會，嘉義縣長翁章梁至新悅花園酒店向醫師們鞠躬，感謝醫療機構全力配合，投入防疫工作，並頒發防疫有功醫院獎座及表揚特殊貢獻醫師，協助醫療服務典範精神。

遠見雜誌今年縣市長施政滿意度調查，嘉義縣醫療衛生排名第二，全縣醫療人員功不可沒；縣長翁章梁感謝醫療機構及所有醫療人員，同時表揚防疫績優4家醫院，協助嘉義縣疫情防疫工作。

翁章梁指出，在新冠肺炎疫情嚴峻期，嘉義縣所有醫療團隊全力投入防疫工作，從開設專責病床、加護病床、24小時兒童綠色通道、快篩陽視訊診療、確診者居家照護關懷到社區疫苗接種，防疫把關不鬆懈。

嘉義縣衛生局表示，醫師公會理事長徐超群帶領基層醫師們全力協助嘉義縣疫情防疫工作，秘書長葉和榮協助醫療政策推展，率先整備確診者視訊診療及居家照護關懷。

牙醫師公會理事長張世諴帶領的團隊執行樂齡假牙政策，滿意度達95％，上山下海執行偏鄉牙科巡迴，完善民眾口腔照護。

主任醫師曹汶龍長期投入社區失智家庭關懷，嘉義縣29個失智據點中，有一半都是由曹醫師協助，今年醫師曹汶龍榮獲全國醫師公會全聯會台灣醫療典範獎。