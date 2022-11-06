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山上花園水道博物館結善緣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館結善緣， 有遊客1111前順利脫單。圖／山上花園水道博物館提供
台南山上花園水道博物館結善緣， 有遊客1111前順利脫單。圖／山上花園水道博物館提供

1111「光棍節」近，台南山上花園水道博物館近日傳喜訊；有遊客在園區新規畫水占卜區，抽到籤詩「愛宜速攻」，結果幾天內接到心儀對象表白；館方表示，這是繼日前月老香水成功協助遊客脫單，再傳好消息，史上最強光棍節將至，歡迎大家來逛水道，結水緣。

山上花園水道博物館最近將園區附屬建築，結合水元素，規劃成為濃濃日式風味的水占卜區域，除有神社布景外，搭配日本寺院常見的「添水」設施，營造出濃濃日式氛圍。

山上花園水道博物館說，日本京都飲用水的來源處琵琶湖畔，有一座信奉水神的貴船神社，除歷史悠久聞名，也是京都著名求姻緣聖地，因為跟水有關，當地流傳特別求籤方式，只要將空白籤紙，放入一旁水占齋庭水面上，就會顯現求籤結果，成為相當吸引人項目。

館方指出，負責淨化飲用水的水道博物館，雖沒有實體神社，但結合這樣傳說，將C館送出唧筒室旁，戰後興建，目前列為古蹟附屬建築的工具室，在不破換原有結構下，經簡單改裝，規畫成水占卜特區，搭配整體建築氛圍，套句流行宣傳詞，讓人一秒到日本。

山上花園水道博物館最近將園區附屬建築，結合水元素，規劃成為濃濃日式風味的水占卜區域，營造出濃濃日式氛圍。圖／山上花園水道博物館提供
山上花園水道博物館最近將園區附屬建築，結合水元素，規劃成為濃濃日式風味的水占卜區域，營造出濃濃日式氛圍。圖／山上花園水道博物館提供

博物館 建築 日本

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