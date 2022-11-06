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石斑魚入菜學校營養午餐 嘉市更推出石斑魚食譜料理

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」。圖／嘉義市政府提供

配合中央推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，也讓學童營養午餐加菜，嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會美味革新顧問林奕成主廚，共同研發「石斑魚食譜」；市府表示，是全國首套石斑魚食譜，將提供嘉市各校校廚參考，提供烹調能力。

市府指出，此石斑魚食譜，結合嘉市在地特色小吃的「嘉義傳香石斑魚鍋」、「鳳梨梅干醬蒸石魚」以及「莎莎舞蔬石斑」3道石斑魚料理，讓校園餐桌上呈現別緻的海鮮菜色，更與垂楊國小主廚張鈴蘭一同在學校廚房實際烹調呈現，並拍攝烹調過程，讓石斑魚料理既在地又國際。

此份石斑魚料理食譜，也結合食安、營養的觀念，希望增進學童對水產品的認識和食用意願，進一步達到豐富營養午餐菜色、校園師生均衡飲食的效果。

市府表示，嘉市專屬的石斑魚食譜已印製完成，將分發給嘉義市各公立國中、小學，學校也將於本月10日起開始享用石斑魚，屆時既在地又健康的石斑魚料理，讓學童用吃認識在地文化。

嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，此道為「嘉義傳香石斑魚鍋」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，此道為「嘉義傳香石斑魚鍋」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，盼讓學校營養午餐更加健康美味。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，盼讓學校營養午餐更加健康美味。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會的美味革新顧問林奕成主廚（中）合作研發推出「石斑魚食譜」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會的美味革新顧問林奕成主廚（中）合作研發推出「石斑魚食譜」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，盼讓學校營養午餐更加健康美味。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，盼讓學校營養午餐更加健康美味。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，此道為「鳳梨梅干醬蒸石魚」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，此道為「鳳梨梅干醬蒸石魚」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，市長黃敏惠發表食譜。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，市長黃敏惠發表食譜。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，此道為「莎莎舞蔬石斑」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會合作研發推出「石斑魚食譜」，此道為「莎莎舞蔬石斑」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會美味革新顧問林奕成主廚，共同研發「石斑魚食譜」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會美味革新顧問林奕成主廚，共同研發「石斑魚食譜」。圖／嘉義市政府提供

嘉義 營養午餐

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