前進佳里 南市「藝術進區」邀紙風車劇團演出

台南市政府文化局推動的2022「藝術進區」藝文活動，今下午在佳里區體育公園登場，邀請著名的紙風車劇團演出「武松愛老虎」，場由10隻真人比例的萌虎蹦蹦跳跳進場，大小朋友笑聲尖叫聲此起彼落，開心歡度周日午後。

市長黃偉哲也到場，與鄉親們一起看戲，他說，感謝市民對藝術進區活動的支持，也謝謝各贊助單位幫助，讓市府能夠舉辦更多更好活動。

文化局表示，2022藝術進區已進行14場戶外演出，7場推廣教育場，而《武松愛老虎》是紙風車劇團最受歡迎兒童劇之一，至今累積觀眾超過200萬人次。劇情描述在景陽崗上的猛虎，讓村民人心惶惶，但上山打虎的武氏三兄弟，卻在追逐間，發現巨大的老虎，不過是隻擅長特技、與人為善的萌虎，武氏三兄弟決定領著萌虎下山，與村民解釋，人人喊打的猛虎，最終搖身一變，成為人見人愛的萌虎。

文化局說，本劇改編自《水滸傳》，顛覆傳統變成結合傳統美學、動物保育觀念的新興現代童話，在精美捲動的布景前，萌虎追著武氏三兄弟，一下子就宛如置身布袋戲經典的「走過千山萬水」橋段，最後在童話故事式歡喜大結局中，劇團也向台下觀眾再次宣導動物保育的重要，更多訊息可鎖定藝術進區粉絲專頁：https://reurl.cc/kE1xaG